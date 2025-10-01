Raport devastator la Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași. Achiziții făcute „la liber”, plăți peste contracte și servicii inexistente

Un raport recent la Camerei de Conturi Iași scoate la iveală probleme grave în modul în care sunt gestionate achizițiile la Spitalul de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași. Auditorii au descoperit plăți făcute peste valoarea contractelor, facturi achitate fără acoperire legală și servicii de curățenie decontate fără a fi confirmate ca efectuate. Raportul este unul limitat, nu se referă la activitatea extinsă a instituției, și s-a făcut punctual în urma unor reclamații primite de Camera de Conturi Iași. În perioada vizată în raport la conducerea spitalului se afla Alina Belu, recent înlocuită din funcție.

Valoarea totală a neregulilor constatate se ridică la 55.227,91 lei, bani publici care ar trebui recuperați. Raportul recomandă „stabilirea persoanelor răspunzătoare” și „recuperarea integrală a plăților nelegale și a prejudiciilor aduse entității”. În termeni simpli, asta înseamnă că spitalul a plătit pentru servicii mai mult de trei ori valoarea contractuală, a achitat facturi fără acoperire legală și a acceptat decontarea unor lucrări care nu au fost confirmate. Având în vedere caracterul limitat al raportului nu putem ști dimensiunea reală a neregulilor, iar sumele despre care se face vorbire sunt mici față de rulajul înregistrat de Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași.

S-au contractat 4.000 mp și s-au plătit pentru 14.000 mp

Concret, raportul reține că pentru contractul nr. 4174/07.02.2024, cu valoarea contractuală de 13.804 lei, a fost emisă factura nr. 5/13.02.2024 în valoare de 51.758 lei. Documentul arată clar: „s-au efectuat plăți peste valoarea contractului de servicii”. Calculul arată că factura este de aproximativ 3,75 ori mai mare decât valoarea contractului (51.758 ÷ 13.804 ≈ 3,75). Diferența plătită în plus este menționată în raport: 37.954,10 lei. Pratic, s-au contract servicii se curățenie exterioară pentru citrca 4.000 metri pătrați, dar s-au achitat pentru aproape 15.000 mp atrată raportul citat mai sus. Aceeași sursă dezvăluie că achiziția a avut numărul DA34985321, ceea ce corespunde pe site-urile de specialitate cu servicii oferite de firma Velrange SRL. Societatea are ca unic acționar pe Dan Covalic, iar ca administrator pe Beatrice Gabriela Călin.

Auditul semnalează și alte probleme. S-au plătit facturi pentru perioade „pentru care nu era întocmit contract de servicii/alt angajament legal”, de exemplu, factura nr. 6/16.02.2024, în sumă de 45.815 lei, care conține documente pentru servicii prestate în perioada 05.02.2024–06.02.2024, deși contractul menționat (nr. 4175/07.02.2024) prevedea începutul prestațiilor din 07.02.2024. Raportul notează: „s-au acceptat la plată și s-au achitat facturi aferente unei perioade pentru care nu era întocmit contract”.

Servicii care „nu sunt confirmate a fi realizate”

De asemenea, auditorii au găsit 8.949,87 lei de servicii de curățenie „care nu sunt confirmate a fi realizate”. Tabelele ce însoțesc facturile nu poartă semnătura operatorului de servicii, ci doar semnătura asistentului coordonator din spital, ceea ce sugerează că firma contractată nu ar fi efectuat serviciile.

Cauza principală identificată de raport este „funcționarea deficitară a mecanismelor sistemului de control intern la nivelul unității spitalicești”. Consecințele economico-financiare sunt clare: „supraevaluarea obligațiilor de plată ale entității, precum și afectarea bugetului entității prin decontarea unor servicii care fie nu au fost efectuate, fie au fost efectuate și decontate în condițiile lipsei unui angajament legal”.

