Rapperul Moneybagg Yo a revenit pe primul loc în topul american al albumelor

„A Gangsta’s Pain” a urcat în fruntea clasamentului după ce, în a treia săptămână de la debut, a fost vândut în 61.000 de unităţi în SUA, potrivit MRC Data. Cele 61.000 de unităţi sunt obţinute aproape integral din activitatea online din săptămâna încheiată pe 12 mai.

Începând cu 13 martie, este prima dată când top 10 al Billboard 200 nu cuprinde niciun nou album. Locul al doilea a fost ocupat de cântăreţul country Morgan Wallen şi „Dangerous: The Double Album”, vândut în 52.000 de unităţi în a 18-a săptămână.

DJ Khaled, al cărui „Khaled Khaled” a debutat săptămâna trecută pe primul loc, a coborât acum până pe trei, cu 46.000 de unităţi vândute. Canadianul Justin Bieber şi „Justice” s-au menţinut pe poziţia a patra, cu 38.000 de unităţi vândute în a a opta săptămână de top.

Cântăreaţa britanică Dua Lipa a urcat cu „Future Nostalgia” două poziţii, până pe cinci, după ce albumul a fost vândut în 36.000 de unităţi în a 58-a săptămână de la lansare. Acesta este singurul album al unei artiste aflat în top 10 şi singurul care a înregistrat un plus din punct de vedere al unităţilor vândute.

Top 10 este completat de Rod Wave cu „SoulFly”, proiectul hip-hop „Slime Language 2”, Pop Smoke cu „Shoot for the Stars Aim for the Moon”, The Weeknd cu „After Hours” şi de Luke Combs cu „What You See Is What You Get”.

Billboard 200 clasifică cele mai populare albume din Statele Unite pe parcursul unei săptămâni, pe baza consumului multimetric, care include vânzarea de copii fizice ale discurilor, single-urilor (10 cântece înseamnă un album) şi activitatea online (1.500 de accesări sunt egale cu un album; accesările audio şi video on-demand).