Rareș Bogdan, atac dur la Orban: "I s-a umflat capul. Și-a închipuit că e câinele, lupul alfa" / "Nu cred că trebuie să mai fie președinte al PNL, a eșuat"

Rareș Bogdan a făcut aceste declarații într-un interviu pentru Aleph News.

"Partidul nu a fost condus clasic, tradițional, așa cum a fost condus PNL, PDL în epoca pre Ludovic Orban. Partidul a fost condus de un singur om, de Ludovic Orban. Noi nu am avut, nici eu, nici Robert Sighiartău, nici Iulian Dumitrescu, nici Mircea Hava, nici Raluca Turcan, Florin Roman, Ilie Bolojan, Gheorghe Flutur, Emil Boc, nu am avut niciun fel de putere reală în cadrul guvernării”, a susținut prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan.

El l-a acuzat pe Ludovic Orban de un mod disctatorial de a conduce partidul, susținând că, de emplu, acesta s-a opus propunerii sale de remaniere a unor miniștri precum Ion Ștefan sau Monica Anisie, pe motiv că ar da un semnal de neîncredere.

"Cu excepția unui singur om, toți premierii care au ajuns la Palatul Victoria au ieșit de acolo trăncăniți la cap. Au ieșit de acolo cu capul umflat. La toți li se pare că fără ei universul nu mai funcționează, că sunt mesianici pentru România și pentru omenire și, cu excepția lui Emil Boc, restul s-au stricat la cap.

Ludovic Orban, din păcate, în loc să intre acolo și să rămână omul care a fost, la rândul lui, i s-a umflat capul. Și-a închipuit că e câinele alfa, lupul alfa, omul fără de care România nu merge înainte, el le știe pe toate", a acuzat Rareș Bogdan în interviul pentru Aleph News.

El spune că Orban a fost "un premier care a fost bun într-o perioadă înfiorătoare pentru România", dar contestă "modul în care a condus și modul în care a fost discreționar în decizii", fără a se consulta cu partidul.

Rareș Bogdan a mai susținut că PNL are nevoie de o "reformă totală", că Ludovic Orban a eșuat în calitatea de președinte al partidului și că ar fi trebuit să demisioneze de la șefia PNL după alegerile parlamentare.

"Sper să nu facem vreo greșeală precum cele pe care le-au făcut Ion Diaconescu, Radu Vasile, Mircea Ionescu Quintus, în CDR. Nu am vrut să ies public pe anumite decizii care nu mi-au convenit. Cred că am tăcut prea mult. Acum singurul lucru cu care trebuie să fiu atent este să sprijinim Guvernul Cîțu (...)

Partidul are nevoie de o reformă totală. Partidul este mai puternic cu cât este mai unit, cu atât este mai puternic și toată lumea are loc aici.

Cred că Ludovic Orban va fi un foarte bun președinte al Camerei Deputaților, dar nu cred că trebuie să fie și președinte al PNL. Cred că a eșuat în această calitate”, a mai declarat Rareș Bogdan, precizând că liberalii se pregătesc pentru alegeri interne, congresul PNL fiind programat în luna iunie.