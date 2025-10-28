Răsărit de soare la 03.30 sau la 09.00? Ce ar însemna renunțarea la alternanța oră de vară / oră de iarnă

Până acum nici măcar două sute de ani, pentru omul simplu, orientarea în timp nu se făcea după ceas, ci în modul cel mai simplu, după soare. Prin părțile noastre, un calcul aproximativ ne spune că suntem la a treia sau, arareori, la a patra generație care se orientează după ora zisă oficială, indicată prin diverse tehnologii.

Până la aceste generații cu timp atent măsurat, trecerea timpului era marcată de răsăritul și apusul soarelui, dar și de momentul de la amiază, când soarele se înălța cel mai mult pe bolta cerească deasupra orizontului. În zilele cu nori, chiar și aceste momente erau aproximative. Acest ceas solar e adânc marcat în memoria colectivă și vedem asta cel mai clar în ritualul religios, cu slujbele sale de utrenie sau vecernie sau cu chemările la rugăciune din alte meleaguri în care același mers aparent al soarelui pe cer impune ritmul zilnic al omului și societății.

Motive economice, dar realități evidente

Ceasurile moderne sunt în definitiv printre primele instrumente ale globalizării care doresc să uniformizeze reperele timpului pentru noi toți, iar apoi, prin stabilirea fusurilor orare, să standardizeze măsurarea lui. În mod evident, această standardizare nu a putut fi făcută fără convenții. De ce ne raportăm la Greenwich, de ce este împărțită ziua în 24 de ore și nu 18 sau 36, reprezintă elemente ale istoriei măsurării timpului ale cărei detalii le putem culege din multe locuri și nu mai merită să le detaliem aici.

La sfârșit de octombrie și martie, aceste detalii ale măsurării timpului sunt complicate și de o măsură ce stârnește discuții ceva mai recente, respectiv trecerea la ora de iarnă și de vară. Rațiunile de bază ale acestei măsuri sunt economice și ar consta într-o adaptare mai bună la ciclul luminii solare, cu scopul de a face ceva economii ale consumului de energie. În mod real, economiile de consum de electricitate realizate prin această măsură sunt minore, dar într-o lume în care energia devine din ce în ce mai scumpă, chiar și aceste economii infime ar fi de apreciat.

Deși e o măsură de economisire implementată în varianta modernă în România spre sfârșitul anilor ‘70, iar la nivel european sub impulsul crizei energetice de la începutul acelui deceniu, în ultimii ani, în unele cercuri copleșite se pare de ideea de confort absolut, se insistă să nu mai facem această schimbare de oră la nivel european, iar în mod destul de ciudat se militează pe rămânerea la ora de vară. În mod ciudat, deoarece ora noastră firească, în concordanță cu fusurile orare în care ne aflăm la nivel european, este ora de iarnă. Și de aceea, indiferent de decizii, trebuie să înțelegem un pic mai bine ce s-ar întâmpla pentru noi în ambele variante, adică dacă vom rămâne pe ora de vară sau pe cea de iarnă pe tot parcursul anului.

Cum ni se va modifica, efectiv, programul

În cazul în care am prefera să nu mai adoptăm ora de vară, evident, pe parcursul iernii nu ar interveni nici o schimbare, doar că pe parcursul verii ziua noastră după ceas ar arăta un pic diferit decât suntem obișnuiți. La solstițiul de vară, când ziua este cea mai lungă, s-ar lumina de ziuă deja după ora 3 și jumătate dimineață, iar apusul ar fi mai timpuriu și ar scurta aparent serile plăcute de vară, întunericul instalându-se în jur de ora 9. Totuși, am putea considera această schimbare un disconfort neglijabil ce nu ar pune probleme deosebite în materie de program zilnic.

În schimb, dacă am rămâne pe ora de vară, ne-am putea bucura în continuare de același timp estival, dar iarna schimbarea ar fi semnificativ diferită. La solstițiul de iarnă, în decembrie, rămași pe ora de vară, s-ar lumina de ziuă abia spre ora 9, în timp ce intervalul în care ar trebui să fim activi dintre 7 și 9 dimineața ne-ar impune să funcționăm practic pe întuneric. Nu foarte tonic, să recunoaștem. Știți cozile de mașini din cursul serilor de iarnă din Păcurari sau alte bulevarde mari ale orașelor țării?! În întunericul profund al dimineții acestea ar fi cu siguranță și mai dezolante. În plus, în extremitatea de vest a României – unde amiaza locală e întârziată cu aproape 40 de minute față de extremitatea estică a țării – s-ar lumina chiar mai târziu, după ora 9.30. E drept, s-ar câștiga mai multă lumină în cursul serii, în condițiile în care s-ar întuneca după ora 17.30.

Exemplul Spaniei, care și-a „ales” fusul orar

Fiecare țară europeană va cunoaște nuanțe ale acestei discuții, cu atât mai mult cu cât unele sunt deja într-o anomalie pe actualele fuse orare, așa cum este cazul Spaniei care în cea mai mare parte a teritoriului său este situată pe același fus orar cu Marea Britanie, dar a preferat din motive practice să rămână pe fusul orar al Europei Centrale. Bunăoară, în Galiția spaniolă, de la nord de Portugalia, la solstițiul de vară soarele apune după ora 22. Astfel, deloc întâmplător, Spania este foarte vocală în „soluționarea” problemei legate de trecerea la ora de vară la nivel european, dar este destul de evident că înainte să forțeze schimbarea practicii la nivel european, Spania ar trebui să își rezolve propria problemă legată de încadrarea într-un fus orar care îi este, pentru cea mai mare parte a teritoriului, impropriu.

De aceea, cel mai rațional ar fi să rămânem cu această convenție a trecerii la ora de vară la nivel european. Pe lângă faptul că ne aduce ceva economii la factura de electricitate, fie ele și minore, trecerea la sau de la ora de vară ne impune un ritm al anotimpurilor care a funcționat dintotdeauna în calendarul popular. Dincolo de sărbătoarea de Sfântul Dumitru, în calendarul meteorologic popular, fenomenele de iarnă sunt la ele acasă până la Sfântu Gheorghe în primăvară. Revenirea la ora de iarnă ne scoate astfel din mirajul verii și ne readuce în timpul firesc. Apoi, am mai putea aprecia și faptul că dacă adaptarea la o oră de iarnă și de vară ni se par dificile pentru câteva dimineți din an, în mod cert avem un mare potențial pentru ca mai tot din ceea ce ni se întâmplă în viață să ni se pară extrem de dificil.

Conf.dr. Lucian Sfîcă, de la Facultatea de Geografie și Geologie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, este unul dintre cei mai cunoscuți climatologi din Moldova și din țară

