Rashford vrea să rămână la FC Barcelona după expirarea împrumutului: „Îmi place acest club”

Marcus Rashford speră să rămână la FC Barcelona după ce contractul său de împrumut de la Manchester United va expira în vară, relatează BBC, citat de News.ro

Barcelona are opţiunea de a-l transfera definitiv pe atacantul englez pentru 28 de milioane de lire sterline, o sumă mai mică decât cele 40 de milioane pe care United le-ar cere de la orice alt club. Contractul jucătorului de 27 de ani cu United este valabil până în 2028, dar se pare că nu are viitor pe Old Trafford atâta timp cât Ruben Amorim este antrenorul principal.

„Cu siguranţă”, a răspuns Rashford la întrebarea ESPN dacă doreşte să rămână în Spania. „Îmi place acest club şi cred că pentru oricine iubeşte fotbalul, Barcelona este unul dintre cluburile cheie din istoria acestui sport. Pentru un jucător, este o onoare.”

Rashford a petrecut a doua jumătate a sezonului trecut la Aston Villa, unde cariera sa a renăscut sub conducerea lui Unai Emery. El a ajuns la cinci goluri în 12 meciuri pentru Barcelona, graţie dublei marcate împotriva lui Olympiakos în Liga Campionilor, marţi. Rashford, care urmează să joace primul său El Clasico împotriva Real Madrid în acest weekend, consideră că schimbarea de decor îi face bine.

„Oamenii uită acest lucru, dar am petrecut 23 de ani din viaţa mea la Manchester United. Uneori, ai nevoie de o schimbare. Cred că acesta este cazul meu şi mă bucur de tot ce am.”

