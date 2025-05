Războiul apei: un consilier local contestă în justiție scumpirea facturilor de către ApaVital. „Este complet abuziv”

Acțiunea în instanță este îndreptată împotriva ARSACIS – Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași. Asociația are 116 membri din aria de acoperire a ApaVital, fiind vorba despre orașe și comune din județele Iași, Neamț, Botoșani și Vaslui. În luna decembrie 2024, Adunarea Generală a Asociaților (AGA) a decis scumpirea serviciilor, măsură care se aplică și în municipiul Iași.

El a invocat faptul că avizele luate de ARSACIS de la autorități centrale, privind strategia tarifară, nu sunt „obligatorii de aplicat”. „ApaVital a făcut un plan/strategie pentru următorii 5 ani pentru care a cerut aviz obligatoriu (de obținut) de la ANRSC. Ca orice operator care are exclusivitate, a avut grijă să treacă în plan inclusiv salarii mărite, prime, indemnizații etc. (…) ANRSC, într-o profundă conectare politică, în loc să taie câte ceva, că era de unde, a avizat strategia, inclusiv cea tarifară, rezumându-se la calcule matematice, nu la calcule de eficiență”, a mai spus Hușanu.

Consilierul local a adăugat că „legea nu permite depășirea prețului din aviz, ci doar scăderea lui” și a subliniat că operatorul ApaVital nu a scăzut nimic și ar fi făcut asta cu „acoperirea și sprijinul ARSACIS”.

De cealaltă parte, reprezentanții ARSACIS au declarat că decizia din decembrie 2024 a avut fundament legal, iar răspunsul către consilierul local, la plângerea prealabilă, a cuprins toate explicațiile necesare în acest sens.

„Într-adevăr, am avut o plângere prealabilă la care i-am răspuns. Domnul consilier nu are dreptate sub nicio formă – am respectat toți pașii legali, este o hotărâre adoptată de adunarea generală a asociației privind planul tarifar. Decizia a fost adoptată în decembrie și este perfect legală. Argumentele domnului consilier cred că sunt mai mult personale decât legale. Totul a fost făcut conform literei legii”, a comentat Iulian Jelea, director executiv al ARSACIS.