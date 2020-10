Răzbunare de ziua antrenorului

După ce a debutat victorioasă la Roland Garros în ziua când a împlinit 29 de ani, Simona Halep, favorita numărul 1 a turneului, n-a uitat nici de ziua antrenorului ei drag, Darren Cahill, care a făcut ieri 55 de ani şi i-a oferit drept cadou o victorie fulminantă: 6-0, 6-1 în 54 de minute cu americanca Amanda Anisimova (29 WTA), exact aceeaşi jucătoare care a scos-o anul trecut din open-ul franceză. Setul 1 a fost câştigat de sportiva din Constanţa în 25 de minute, cu 6-0. Românca a reuşit să câştige game-ul de 2-0 pe serviciul său, după ce a salvat cinci mingi de break.Setul doi a început mai echilibrat, însă după ce scorul a fost egal la game-uri 1-1, Halep nu i-a mai lăsat nicio şansă adversarei şi s-a impus cu 6-1, după 29 de minute. „Am jucat bine, fix ce trebuia să joc. Ştiam ce am de făcut să câştig în faţa ei. Ştiam că trebuia să returnez bine, m-am simţit bine, mai ales că lucrurile au mers foarte bine şi la antrenament. Pentru mine a fost cea mai bună decizie să nu mă duc la US Open, m-am pregătit în Europa, pe zgură şi mă bucur foarte mult că sunt aici”, a declarat Halep la Eurosport.

În optimile de finală, Simona o va întâlni pe poloneza Iga Swiatek (53 WTA), care a dispus cu 6-3, 6-2 de canadianca Eugénie Bouchard (168), scor 6-3, 6-2. Anul trecut, tot la Paris, Simona a bătut-o pe urmaşa cunoscutei Agnieszka Radwanska cu 6-1, 6-0. Totuşi, dacă legea răzbunării se aplică, e greu de crezut că Iga se va răzbuna în maniera Halep-Anisimova.

La dublu, una caldă, una rece: perechea română Andreea Mitu/Patricia Ţig s-a calificat, în optimile de finală, după ce a trecut în turul II de cuplul Varvara Graceva/Jasmine Paolini (Rusia/Italia), scor 6-1, 6-3, într-o oră şi 12 minute. Andrea şi Pati vor juca în continuare cu învingătoarea partidei Kristina Mladenovic/Timea Babos (Franţa/Ungaria) - Kaitlyn Christian/Giuliana Olmos (SUA/Mexic). În schimb, Monica Niculescu şi japoneza Misaki Doi au fost eliminate după un meci strâns, scor 4-6, 6-2, 5-7, de echipa Gabriela Dabrowski / Jelena Ostapenko (Canada/Letonia).

Simplu feminin, turul III: Elina Svitolina (Ucraina) – Ekaterina Aleksandrova (Rusia) 6-4, 7-5; Nadia Podoroska (Argentina) – Anna Schmiedlova (Slovacia) 6-3, 6-2; Caroline Garcia (Franţa) – Elise Mertens (Belgia) 1-6, 6-4, 7-5.

Simplu masculin, turul III: Dominic Thiem (Austria) – Casper Ruud (Norvegia) 6-4, 6-3, 6-1; Sebastian Korda (SUA) 6-4, 6-3, 6-1; Lorenzo Sonego (Italia) – Taylor Fritz (SUA) 7-6, 6-3, 7-6; Hugo Gaston (Franţa) – Stanislas Wawrinka (Elveţia) 2-6, 6-3, 6-3, 4-6, 6-0: Rafael Nadal (Spania) – Stefano Travaglia 6-1, 6-4, 6-0.

Astăzi la Roland Garros: Sofia Kenin (SUA) – Irina Bara (14:00), Fiona Ferro (Franţa) – Patricia Ţig (15:30)