Răzvan Constantinescu, conspiraționistul cu diplomă de medic, va fi cercetat disciplinar din nou de Colegiul Medicilor, după participarea la conferințele anti-COVID

Colegiul Medicilor din Iași va deschide o nouă cercetare disciplinară împotriva medicului conspiraționist din Iași, Răzvan Constantinescu, gastroenterolog, care încă profesează în cadrul Spitalului de Urgențe „Sf. Spiridon”. Decizia vine după participarea acestuia la conferința „COVID-19 & Convergența Bio-Digitală”, unde s-au răspândit mesaje false cu privire la vaccinarea COVID-19 și la diferite afecțiuni pe care le-ar suferi oamenii care s-au imunizat în perioada pandemiei.

Constantinescu a participat și la conferința de la Iași, cu același nume, din iunie, cât și la cea din Brașov, în urma căreia s-au sesizat mai multe instituții ale statului, inclusiv Ministerul Sănătății, care a trimis Corpul de Control la spitalele publice de care aparțin medicii care au răspândit propaganda antivaccinistă.

Într-un mesaj remis presei, pe care-l puteți citi integral la finalul acestui articol, Colegiul Medicilor Iași se delimitează de conferința care a avut loc la Bacău, spunând că „au fost susținute în mod vădit teorii conspiraționiste”.

„Menționăm că o conferință similară, cu același titlu și aceiași vorbitori, s-a desfășurat și la Iași, la finalul lunii iunie, fără a fi susținută în vreun fel de Colegiul Medicilor Iași sau de comunitatea medicală locală. Cele două manifestări, deși au fost promovate ca fiind evenimente destinate specialiștilor din domeniul medical, nu au fost aprobate, recunoscute sau sprijinite de Colegiul Medicilor, fiind în mod clar destinate publicului larg”, au transmis reprezentanții CM Iași.

Conferințele anti-vaccin, un „atentat direct la sănătatea publică”

Aceștia acuză că astfel de conferințe sunt un „atentat direct la sănătate publică” și anunță că vor lua măsuri împotriva lui Constantinescu.

„Colegiul Medicilor Iași s-a autosesizat împotriva medicului Răzvan Constantinescu, participant activ în aceste conferințe și o persoană cu notorietate pentru susținerea teoriilor conspiraționiste legate de pandemie și vaccinul anti-COVID-19. Privim, de asemenea, cu preocupare faptul că, în pofida sancțiunilor pe care le-a primit deja din partea Colegiului Medicilor Iași, acesta rămâne ferm în demersurile sale conspiraționiste și antivacciniste. Cazul va fi înaintat Comisiei de Disciplină a Colegiului Medicilor Iași, organism independent care va evalua dacă aceste fapte constituie abateri disciplinare, conform Codului Deontologic al Medicilor din România”, au transmis reprezentanții CM Iași.

Colegiul face mai mult: cere ca legislația în vigoare să fie adaptată astfel încât persoanele care răspândesc voit informații false să fie trase mai ușor la răspundere.

„Este nevoie și, totodată, a sosit momentul ca Ministerul Sănătății, Guvernul României și alte instituții abilitate să se implice pentru ca Legea sănătății și toate celelalte reglementări conexe să fie modificate în sensul introducerii unor sancțiuni clare și aplicabile împotriva medicilor care promovează informații false, nevalidate științific”, au mai spus reprezentanții colegiului.

Citiți în continuare comunicatul de presă integral transmis de Colegiul Medicilor din Iași.

Colegiul Medicilor Iași se delimitează ferm de conferința „COVID-19 & Convergența Bio-Digitală”, care a avut loc zilele trecute la Brașov, în care au fost susținute în mod vădit teoriile conspiraționiste și anti-vaccin COVID-19. Menționăm că o conferință similară, cu același titlu și aceiași vorbitori, s-a desfășurat și la Iași, la finalul lunii iunie, fără a fi susținută în vreun fel de Colegiul Medicilor Iași sau de comunitatea medicală locală. Cele două manifestări, deși au fost promovate ca fiind evenimente destinate specialiștilor din domeniul medical, nu au fost aprobate, recunoscute sau sprijinite de Colegiul Medicilor, fiind în mod clar destinate publicului larg. Într-un context dominat de dezinformare și de proliferarea unor surse neoficiale de „informare”, participarea unor medici la evenimente precum cele de la Iași și Brașov, care nu se bazează pe date științifice, nu face decât să submineze profund prestigiul și încrederea cetățenilor în corpul profesional medical. Răspândirea informațiilor false, neverificate și lipsite de fundament științific este deja o problemă majoră, cu impact direct asupra sănătății publice, iar în ultimii ani aceasta a devenit tot mai acută. Astfel, Colegiul Medicilor Iași s-a autosesizat împotriva medicului Răzvan Constantinescu, participant activ în aceste conferințe și o persoană cu notorietate pentru susținerea teoriilor conspiraționiste legate de pandemie și vaccinul anti-COVID-19. Privim, de asemenea, cu preocupare faptul că, în pofida sancțiunilor pe care le-a primit deja din partea Colegiului Medicilor Iași, acesta rămâne ferm în demersurile sale conspiraționiste și antivacciniste. Cazul va fi înaintat Comisiei de Disciplină a Colegiului Medicilor Iași, organism independent care va evalua dacă aceste fapte constituie abateri disciplinare, conform Codului Deontologic al Medicilor din România. Deși aceste conferințe au avut în centrul lor discursuri împotriva vaccinării anti-COVID și teorii fără argumente științifice, efectul lor depășește sfera pandemiei. Observăm cu îngrijorare că tot mai mulți oameni ajung să își piardă încrederea în corpul medical și în importanța administrării altor vaccinuri esențiale. Această tendință este extrem de periculoasă: vaccinarea copiilor și a persoanelor vulnerabile ajunge să fie dezbătută în grupuri obscure de pe rețele sociale, în loc să fie discutată în cabinetul medicului, pe baza datelor validate științific. În fapt, acesta este un atentat direct la sănătatea publică. În fața unor astfel de derapaje, considerăm absolut necesar ca legislația în vigoare să fie adaptată la realitățile actuale. Este nevoie și, totodată, a sosit momentul ca Ministerul Sănătății, Guvernul României și alte instituții abilitate să se implice pentru ca Legea sănătății și toate celelalte reglementări conexe să fie modificate în sensul introducerii unor sancțiuni clare și aplicabile împotriva medicilor care promovează informații false, nevalidate științific. Responsabilitatea profesională nu se oprește la ușa cabinetului; aceasta trebuie să fie prezentă și în spațiul public, inclusiv atunci când medicii aleg să participe la conferințe sau dezbateri destinate publicului larg. Colegiul Medicilor Iași reiterează angajamentul său ferm pentru respectarea strictă a principiilor medicinei bazate pe dovezi, a eticii medicale, precum și obligația tuturor medicilor de a contribui la construcția încrederii cetățenilor în corpul profesional și în medicină.

Publicitate și alte recomandări video