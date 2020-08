Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor, va candida la Primăria Piatra Neamţ

Municipiul străjuit de „Pietricica“ ar putea fi condus de un primar de „import“, venit tocmai din Giurgiu, dar care are „avantajul“ că „ultimele luni le-a petrecut aproape exclusiv la Piatra Neamţ“, plus că „este de mai bine de un an deputat de Neamţ şi cunoaşte realităţile judeţului şi ale oraşului“.

Acestea ar fi două dintre motivele care explică decizia PSD Neamţ de a susţine candidatura lui Răzvan Cuc, cu două mandate în fruntea Ministerului Transporturilor, la alegerile pentru stabilirea viitorului edil al oraşului Piatra Neamţ.

Stabilirea candidatului „străin“ de Neamţ, ex-ministrul fiind ales deputat în Giurgiu, acolo unde a fost şi administratorul public al judeţului, se datorează prieteniei cu Ionel Arsene, preşedintele PSD Neamţ şi a stârnit rumoare, dar „disciplina“ de partid trebuie respectată.