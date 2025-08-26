Chivu, după ce francezii Thuram şi Bonny au marcat pentru Inter: Acum sunt pe cale să învăţ limba franceză

Inter Milano a început sezonul în forţă, învingând Torino cu 5-0 luni seara. Patru jucători francezi au participat la meci: titularii obişnuiţi Benjamin Pavard şi Marcus Thuram şi noii veniţi Andy Diouf şi Ange-Yoan Bonny, care au intrat în joc. „Acum sunt pe cale să învăţ limba franceză”, a afirmat Cristian Chivu în conferinţa de presă de după meci, potrivit News.ro.

Succesorul lui Simone Inzaghi pe banca nerazzurro s-a arătat deosebit de mulţumit de atacanţii săi.

„Mă bucur pentru Ange (Bonny) pentru că a marcat primul său gol la debutul pe San Siro. L-am văzut foarte fericit, aşa cum l-am cunoscut la Parma, a dat dovadă de seriozitate şi a arătat calităţi în ultima lună. Mă bucur şi pentru dubla lui Marcus (Thuram). El este conştient de asta, după cum a spus chiar el: trebuie să dea continuitate pe tot parcursul sezonului”, a declarat Chivu.

Chivu a vorbit şi despre Andy Diouf, ultima achiziţie a clubului:

„Este un mijlocaş pe care nu îl aveam în lot, cu o capacitate excelentă de a avansa cu mingea la picior şi care este stângaci. Am vrut să-l recompensez pe un băiat care abia sosise, să-l fac să guste din San Siro, să-i dau sentimentul că aparţine grupului. Este aici de doar două zile. L-am pus chiar în dificultate, pentru că l-am pus să joace pe o poziţie pe care nu o ocupase niciodată (numărul 10). Nici măcar nu ştiu dacă a avut timp să-şi desfacă valizele”.

Cristian Chivu a debutat pe banca lui Inter în Serie A cu o victorie clară obţinută în faţa lui Torino. Alessandro Bastoni a deschis scorul pe stadionul Giuseppe Meazza, marcând cu o lovitură de cap în minutul 18.

Nerazzurii şi-au majorat avantajul în minutul 36, prin Marcus Thuram, iar golul al treilea a venit imediat după pauză, când a înscris Lautaro Martinez, în minutul 52. Bastoni i-a oferit pasa decisivă lui Marcus Thuram, în minutul 62, pentru 4-0, apoi autorul dublei a ieşit, înlocuit cu Bonny. Şi acesta din urmă a stabilit rezultatul final, în minutul 72.

