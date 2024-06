Reacția lui Edi Iordănescu după meciul rușinos al naționalei cu Liechtenstein (0-0 la București)

„Îmi prezint regretul în fața suporterilor, în numele meu şi al echipei. Orice supărare au aş vrea să o reverse asupra mea, nu asupra echipei. Au fost multe lucruri bune, dar ne-a lipsit claritatea la finalizare. Am avut atâtea situaţii, au funcţionat, am avut un atac poziţional destul de bun. Ne-a lipsit golul, trebuie să învăţăm din asta şi să sperăm că şansa va veni şi ea. Eu nu eram interesat de un scor fluviu ci doar să câştigăm, pentru moralul echipei. E o seară care nu ne bucură dar nu avem timp să stăm prea mult cu regrete. În seara asta trebuia mai multă forţă şi inspiraţie în faţa porţii şi alta era situaţia”, a declarat Edi Iordănescu, potrivit News.ro.

Nicolae Stanciu: Sunt mândru de felul în care am jucat cu Liechtenstein

Căpitanul echipei naţionale de fotbal a României, Nicolae Stanciu, a afirmat, la finalul partidei amicale cu Liechtenstein, că este mândru de felul în care „tricolorii” au abordat acest ultim meci de pregătire dinaintea EURO 2024. „Cred că dezamăgeşte rezultatul, faptul că nu am marcat, dar per total, atât cât timp am fost pe bancă şi după ce am intrat, cred că nu am nimic ce să le reproşez colegilor sau nouă. Decât poate faptul că nu am fost 100% concentraţi acolo în faţa porţii să reuşim să marcăm. Am reuşit să vorbim despre acest lucru, chiar şi înainte de meci. Din punctul meu de vedere, sunt mândru de colegii mei şi de felul în care am jucat, de câte ocazii ne-am creat” a spus Stanciu la Digi Sport.

El a spus că mai e destul timp până la primul meci de la EURO pentru a putea analiza prima adversară, Ucraina, potrivit Agerpres.

„Probabil vom mai discuta, vom încerca să reglăm anumite lucruri, dar ţine de noi când suntem acolo în faţa porţii să fim concentraţi, să fim conştienţi de şansele pe care le avem. Pentru că acolo, la European, nu vom mai avea atâtea şanse cât am avut cu Liechtenstein, trebuie să profităm de fiecare şansă şi să reuşim să înscriem. Mai avem până la primul meci, îi vom analiza şi mai bine pe ucraineni. Cu siguranţă vom fi pregătiţi la ora jocului, dar cred eu că trebuie să avem spiritul acesta, unitatea aceasta, care sunt sigur că nu va dispărea mult timp de la această echipă. Apoi depinde şi de noi, de cât de eficienţi vom fi în faţa porţii şi vom reuşi să înscriem la ocaziile pe care ni le vom crea”, a mai spus Stanciu.

Dacă pentru Liechtenstein acest egal este un rezultat istoric, pentru România este unul ruşinos şi stârneşte îngrijorare înaintea EURO 2024. România va debuta la EURO 2024 pe 17 iunie, împotriva Ucrainei, la Munchen, iar apoi va mai înfrunta în Grupa E selecţionatele Belgiei, pe 22 iunie la Koln, şi Slovaciei, pe 26 iunie la Frankfurt.

Rezumtul partidei, mai jos:

