Reacţie superbă a trupei lui Pancu, învingătoare la Arad

UTA: Moldovan – Tomozei (’70 - Pleaşcă), Erico, Benga, Rrumboullaku– Tescan (’54 - Ursu), Albu, Roşu, Buhăcianu (’88 - Rusu) – Hora (’46 - Morar), Rus (’70-. Ioniţă). Antrenor: Laszlo Balint.

Poli: Axinte – Onea, Mihalache, Baxevanos, Buşu – Vanzo, Breeveld (’75 - Fr. Cristea), Passaglia – Platini (‘90^2 â Acka), A. Cristea (’66 - Popadiuc), Calcan. Antrenor: Daniel Pancu.

Cartonaşe galbene: Rrumboullaku (’45), Rus (’58), Erico (’64) – Breeveld (’41), Fr. Cristea (’87), Platini (’90).

Arbitri: Istvan Kovacs; Alexandru Cerei, Mihai Marica.

1-0, min. 27: Rus, cu un şut din careu, deviat de Baxevanos; 1-1, min. 35: A. Cristea, cu un şut din lateral dreapta, la colţul lung, din apropierea marginii careului mare; 2-1, min. 61: Ursu, cu un şut de excepţie de la aproape 30 de metri, lateral stânga; 2-2, min. 76: Platini, din careu, şutul fiind deviat de Albu;

2-3, min. 84: Onea, cu un şut extraordinar, din lateral dreapta, de la marginea careului mare, cu stângul.

Îngropată de mulţi “specialişti” după eşecurile la scor suferite în faţa unor echipe care anul trecut au evoluat în play-off, FC Botoşani şi Gaz Metan Mediaş, Politehnica Iaşi a avut reacţie aseară. Trupa pregătită de Daniel Pancu a trecut de “Campioana Provinciei”, UTA, chiar pe bijuteria de stadion răsărită în oraşul din vestul ţării.

Meciul a început conform aşteptărilor, gazdele, care au avut una dintre cele mai bune campanii de transferări din această vară, având controlul jocului. Arădenii au concretizat superioritatea în minutul 27, când Ciprian Rus a deschis scorul. La opt minute, celălalt căpitan de echipă, Andrei Cristea a dat semnalul renaşterii Politehnicii, restabilind egalitatea. Cristea a fost aproape de a semna dubla apoi, însă Platini a pasat slab în minutul 40, într-un moment în care Poli era pe val. Iaşul a intrat bine şi în actul secund, care a avut un moment de cumpănă în minutul 61. În momentul amintit, arbitrii au anulat un nou gol al lui Cristea, după o fază în care mulţi asistenţi nu ar fi semnalizat ofsaid, iar imediat Ursu a prins un şut de senzaţie, prin care UTA a preluat conducerea. Iaşul nu s-a predat. După ce tot A. Cristea a fost la un pas de gol, însă Moldovan a parat excelent (’65), Popadiuc a ratat o ocazie uriaşă (’67), Platini a fost oprit aiurea de arbitru (’69), iar Onea (’70) a trimis “peste”, Platini a egalat în minutul 76. Politehnica nu s-a mulţumit cu egalul şi a reuşit să treacă pe tabelă realitatea din teren prin eurogolul lui Onea, apărut cu şase minute înainte de finiş.

Astfel, Politehnica a bifat primul succes în deplasare din actualul sezon şi a urcat în buza play-off-ului, o poziţie de neimaginat în condiţiile actualeîn Copou.

Flori pentru nea Popică

* În dimineaţa partidei, antrenorul Politehnicii, Daniel Pancu, team-managerul Marius Onofraş şi căpitanul ieşenilor, Andrei Cristea, au fost la mormântul lui Ionuţ Popa, aflat în apropierea Aradului, pentru a depune o coroană de flori. Poate cel mai iubit antrenor care a lucrat la Iaşi, supranumit de suporteri “Regele Copoului”, Popa a decedat pe 25 iunie, la vârsta de 67 de ani. “Popică” a lucrat în trei mandate la Poli: în perioada 2014-2019, când a menţinut în elită echipa de tradiţie a oraşului, în 2010, când a înfiinţat noua formaţie şi în 2011-2012, când a bifat o promovare în Liga I. ^ Andrei Cristea a ajuns în top 30 marcatori din toate timpurile în Liga I, cu 108 reuşite. Atacantul Politehnicii este la egalitate cu un alt fost jucător care a făcut istorie în oraşul natal al căpitanului ieşenilor, Bacău, Emerich Dembrovschi. Deasupra lor se află alte nume mari, precum Mulţescu (110 goluri), Augustin şi Dobrin, ultimii cu 111 reuşite. Cristea, cu 52 de reuşite la Poli, a ajuns la două goluri de podiumul marcatorilor all-time al Politehnicii, pe care se află Romilă II (54), Cuperman (57) şi Costea (70). ^ Ieşenii nu au reuşit nici aseară să completeze foaia de joc, chiar dacă la Arad au mers Balint şi Ciobanu, jucători legitimaţi doar pentru avarie. Zajmovic, care a făcut deplasarea în vestul ţării, s-a accidentat la ultimul antrenament dinaintea meciului, derulat sâmbătă, la Arad. Rezerve neutilizate au mai fost Brînză, Cabral şi De Iriondo. ^ Poli, care a făcut deplasarea cu autocarul, cu o haltă la dus, în noaptea de vineri spre sâmbătă, la Cluj, a plecat imediat după meci spre casă. ^ Pancu şi Andrei Cristea au spus la final că Onea nu trebuie să mai lipsească din naţionala de tineret.

Declaraţiile tehnicienilor

Laszlo Balint: “Victorie pe deplin meritată a Iaşului, îl felicit pe Daniel Pancu. Echipa lui a avut atitudine, determinare. Noi n-am avut suflet, am avut vulnerabilităţi defensive, n-am fost agresivi. Mai ales acasă trebuia să arătăm altfel. Avem mulţi jucători experimentaţi, însă rămânem în căutări. Sunt fluctuaţii de formă, ne complicăm. Trebuie să băgăm capul jos şi să mergem mai departe”.

Daniel Pancu: “Am început foarte slab. E rezultatul mentalităţii unei echipe care s-a bătut mereu pentru evitarea retrogradării şi care a avut multe probleme. Vă dau un exemplu. La antrenament, am avut un exerciţiu fizic de patru reprize a două minute şi am putut face doar 30 de secunde! Cu mine, trebuie să joace altfel! Azi am avut agresivitate, am jucat trei contra doi la mijloc şi ne-am impus tactic. Avem doar 50% din capacitatea echipei!”

