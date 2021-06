Reacţii în lumea sportului după retragerea japonezei Naomi Osaka de la Roland Garros

Anunţând înaintea French Open că nu doreşte să participe la acţiunile de presă, Naomi Osaka s-a calificat în turul al doilea, după o victorie cu Patricia Ţig, şi nu a participat la conferinţa de după meci. Această decizie nu a fost apreciată de organizatorii turneului care au amendat-o cu 15.000 de dolari (12.300 de euro) şi au ameninţat-o cu excluderea din competiţie. Copleşită de controversa provocată, Osaka s-a retras din turneu.

De la anunţarea deciziei sale, reacţiile s-au înmulţit. Începând cu sportivele care s-ar fi putut afla în faţa ei în cadrul turneului. Rivala şi prietena ei, Serena Williams, a profitat de conferinţa de presă în urma victoriei sale asupra Irinei-Camelia Begu, luni seară, pentru a o sprijini pe Naomi Osaka: "Sunt aproape de ea. Aş vrea să o îmbrăţişez pentru că, aşa cum am spus, am trecut şi eu prin aşa ceva. Ea şi cu mine nu avem aceeaşi personalitate şi, oricum, nu există persoane care să semene şi în timp ce eu sunt puternică, am pielea tăbăcită, alţii au pielea mai sensibilă. Toată lumea este diferită şi trece în mod diferit prin anumite situaţii. Lăsaţi-o să se descurce în modul cel mai bun pentru ea, cum crede ea că o poate face cel mai bine. Asta e tot ce pot spune pentru ea. Cred că se descurcă foarte bine".

O altă jucătoare americană de tenis a susţinut în mare măsură decizia japonezei. Tânăra Cori Gauff, 17 ani, cunoscută deja pentru implicarea ei în lupta împotriva rasismului, a încurajat-o pe reţelele de socializare: "Rămâi puternică! Admir vulnerabilitatea ta".

În favoarea japonezei a reacţionat şi o fost campioană la Roland-Garros. "Sunt atât de tristă pentru Naomi Osaka. Ca sportivi, trebuie să avem grijă de corpul nostru, dar şi de mintea noastră. Noroc, Naomi!”, a scris Martina Navratilova, pe Twitter.

Reacţiile din jurul acestei controverse au depăşit graniţele tenisului. În Statele Unite, baschetbalistul Stephen Curry, conducătorul de joc al echipei Golden State Warriors, a lăudat curajul jucătoarei Naomi Osaka, înainte de a-şi încheia mesajul cu mesajul: "Un mare respect pentru tine, Naomi Osaka!”.

Un alt baschetbalist, Damian Lillard, de la Portland Trail Blazers, a mers şi mai departe: "Mi se pare o ruşine că unii oameni nu înţeleg această decizie. Astăzi, sportivii sunt chiar mai expuşi decât înainte. Indiferent dacă este pe Twitter, Instagram sau orice altceva, oamenii au voie să comenteze, să aibă opinii sau să arate lipsă de respect".

"Este mai bine să o vezi pe Naomi Osaka jucând fără să vorbească cu mass-media sau să nu o vezi deloc jucând?, s-a întrebat antrenorul formaţiei New Orleans Pelicans, Stan Van Gundy.

Două legende ale atletismului şi-au arătat sprijinul pentru jucătoarea de tenis. Britanicul Colin Jackson şi-a manifestat empatia faţă de sportiva japoneză: "Nu mai trebuie puse întrebări. Trebuie spus doar că, dacă ea zice că are nevoie de această pauză, atunci chiar are nevoie de ea".

Pentru cvadruplul campion olimpic Mo Farah, această decizie trebuie respectată. "Trebuie să o sprijinim. Eu însumi am fost în săli de presă şi a fost foarte tensionat”, a explicat el televiziunii britanice.

Dar o altă legendă a tenisului are o părere diferită, gândindu-se mai mult la viitorul japonezei Osaka. "Cariera lui Naomi Osaka în tenis este "în pericol" ca urmare a boicotului ei faţă de mass-media şi a retragerii de la French Open, crede Boris Becker.

Aflați amănunte de pe news.ro.