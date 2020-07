Real a redevenit campioană

Real Madrid a cucerit, al 34-lea său titlu de campioană a Spaniei la fotbal, după ce a învins-o pe Villarreal cu scorul de 2-1, pe teren propriu, într-o partidă din etapa a 37-a, penultima a sezonului. Real a obţinut primul său titlu din 2017 încoace, întrerupând hegemonia rivalei FC Barcelona. Madrilenii s-au impus joi seara graţie „dublei” reuşite de atacantul francez Karim Benzema (minutele29, 77 - penalty), în timp pentru oaspeţi a punctat Iborra ('83). Internaţionalul român de tineret Andrei Raţiu a fost rezervă la Villarreal.

Echipa antrenată de Zinédine Zidane are acum şapte puncte avans faţă de FC Barcelona, învinsă surprinzător pe teren propriu de Osasuna Pamplona cu scorul de 2-1. Jose Arnaiz ('16) şi Roberto Torres ('90^4) au marcat pentru oaspeţi, în timp ce golul catalanilor a fost înscris de Lionel Messi ('62), din lovitură liberă. Osasuna a jucat cu un om mai puţin din min. 77, când a fost eliminat Enric Gallego. „Este o reuşită imensă. Este foarte greu de câştigat campionatul Spaniei. Mă simt extrem de fericit. A fost un sezon foarte greu. Sunt oameni care spun că fericirea nu face zgomot, însă în interior sunt cel mai fericit om din lume. Mulţumesc tuturor pentru susţinere”, a spus tehnicianul madrilen Zinédine Zidane.

Înaintea ultimei etape din sezonul 2019/2020 al ligii spaniole La Liga, Real Madrid, campioană virtuală după succesul cu Villarreal de joi (2-1), este unica echipă neînvinsă acasă şi a strâns cele mai multe puncte în deplasare. În calitate de gazdă, Real Madrid a câştigat 15 din cele 19 meciuri jucate şi a remizat în alte patru cu Valladolid (1-1), Betis Sevilla (0-0), Athletic Bilbao (0-0) şi Celta Vigo (2-2). Cu un total de 49 puncte obţinute pe propriu teren, Real este totuşi depăşită de Barcelona, care are un total de 50 puncte, cu 16 victorii, două remize şi o înfrângere. Diferenţa faţă de catalani a fost făcută de punctele câştigate în deplasare. Înainte de ultimul meci cu Leganes, Real a strâns 37 puncte pe terenul gazdelor, cu patru mai mult decât Sevilla FC şi cu opt mai mult decât Barcelona, obţinând 11 victorii, patru remize şi trei înfrângeri (0-1 cu Mallorca, 0-1 cu Levante şi 1-2 cu Betis Sevilla).

Messi este pesmist

Lionel Messi, superstarul argentinian şi căpitanul echipei FC Barcelona, a criticat jocul prestat de catalani, învinşi suprinzător pe teren propriu de Osasuna Pamplona cu scorul de 1-2, joi seara, în etapa a 37-a şi penultima din acest sezon al campionatului Spaniei, în urma căreia titlul de campioană a fost adjudecat de Real Madrid. „Nu ne aşteptam la asta şi nu ne doream să încheiem în această manieră, dar ce s-a întâmplat este de fapt un rezumat al întregului an. Am fost o echipă foarte inconstantă, foarte slabă, învinsă în intensitate sau dorinţă, care a primit goluri cu uşurinţă. Am pierdut multe puncte acolo unde nu ar fi trebuit să pierdem. Real Madrid şi-a făcut treaba, nu a pierdut niciun meci de reluare, dar şi noi le-am făcut misiunea uşoară. Trebuie să ne facem autocritica, începând cu jucătorii, dar este nevoie de autocritică globală.Dar va trebui să ne schimbăm în profunzime dacă vrem să ne batem pentru Liga Campionilor, pentru că altfel, meciul cu Napoli va fi pierdut şi el”, a conchis atacantul argentinian.