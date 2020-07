Real Madrid a câştigat pentru a 34-a oară titlul în LaLiga. „Este ceva imens”

La meciul de la Madrid, Andrei Raţiu a fost rezervă la Villarreal. Rivala liderului din LaLiga, FC Barcelona, a fost învinsă de Osasuna, scor 2-1. Cu o etapă înainte de finalul sezonului, Real Madrid este lider în clasament, cu 86 de puncte, în timp ce FC Barcelona, locul doi, are 79 de puncte.

După meciurile din penultima etapă, a retrogradat Mallorca locul 19 în clasament). Anterior a retrogradat ultima clasată, Espanol.

Ce spune Zidane despre reuşită?

Tehnicianul Zinedine Zidane a declarat, noaptea trecută, după ce a câştigat titlul în Spania cu Real Madrid că acest trofeu are „un gust special”, mai ales pentru că a venit după un sezon afectat de pandemia de coronavirus. Zidane a precizat că nu este un om care se exteriorizează prea mult, dar în interior se simte cel mai fericit din lume.

„Este ceva imens. Este o luptă constantă. Sunt 38 de meciuri şi doar la final poţi reuşi ceva mare, cum am făcut noi astăzi. Le sunt extrem de recunoscător jucătorilor, în primul rând, pentru că ei sunt cei care luptă pe teren. Eu am rolul meu şi sunt alături de ei, dar este un efort de echipă. Este o reuşită imensă. Este foarte greu de câştigat campionatul Spaniei. Mă simt extrem de fericit. Primul LaLiga a fost minunat, dar acesta are un gust special, după două luni acasă. Am revenit şi ne-am pregătit altfel, câştigând un titlu care, cred, este mereu cel mai greu. Am reuşit, este succesul întregii echipe. Este extraordinar. Nu este uşor prin ce am trecut. A fost un sezon foarte greu. Sunt oameni care spun că fericirea nu face zgomot, însă în interior sunt cel mai fericit om din lume. Mulţumesc tuturor pentru susţinere”, a spus Zidane.

