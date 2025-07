Real Madrid a învins Juventus şi s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Mondiale a Cluburilor

Unicul gol al meciului a fost marcat de Gonzalo Garcia, în minutul 54. La Real a intrat pe teren şi Kylian Mbappe, în minutul 68, fotbalistul francez reuşind să-şi revină după o gastroenterită. În sferturi, Real Madrid va juca în compania învingătoarei din meciul dintre Borussia Dortmund şi Monterrey.

🚨🌎 GOAL | Real Madrid 1-0 Juventus | Gonzalo Garcia

GONZALO GARCIA OPENS THE SCORING FOR REAL MADRID !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TRENT ALEXANDER-ARNOLD WITH THE ASSIST !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/dCHxByeV5R

