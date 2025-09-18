Real Madrid: Raul Asencio va fi judecat pentru difuzarea de videoclipuri pornografice cu o minoră

Tribunalul de instrucţie din San Bartolomé de Tirajana a dispus deschiderea procesului împotriva a patru fotbalişti, printre care şi fundaşul echipei Real Madrid, Raúl Asencio. Ceilalţi trei foşti coechipieri ai lui Asencio implicaţi în acest caz, Juan Rodríguez, Ferrán Ruiz şi Andrés García, sunt acuzaţi şi ei de „înregistrarea fără consimţământ a unor videoclipuri cu caracter sexual în care apare o minoră”, relatează AFP, citată de news.ro.

Asencio şi ceilalţi trei jucători sunt acuzaţi că au difuzat o înregistrare video cu caracter sexual în care era implicată o minoră. Ei vor fi judecaţi la un tribunal din Las Palmas, a anunţat joi justiţia spaniolă.

Cei patru jucători au fost puşi sub acuzare în luna mai pentru „implicarea lor în înregistrarea sau difuzarea fără consimţământ a unor videoclipuri cu caracter sexual în care erau implicate o minoră şi o altă tânără”, în vârstă de 16 şi 18 ani, potrivit unui document judiciar consultat de AFP.

Judecătorul tribunalului din San Bartolomé de Tirajana, din Gran Canaria, care a confirmat joi deschiderea oficială a procesului, cere „ca suspecţii să plătească o cauţiune în termen de 24 de ore”, între 15.000 şi 20.000 de euro.

Asencio a cerut în luna mai respectarea „prezumţiei de nevinovăţie” şi a afirmat că nu a participat la „niciun comportament care să încalce libertatea sexuală a unei femei, şi cu atât mai puţin a unei minore”.

Jucătorul a asigurat că justiţia nu îl acuză „de a fi avut relaţii sexuale cu cele două femei implicate, nici de a le fi înregistrat, cu sau fără consimţământul lor”. Cu toate acestea, el este în continuare acuzat de difuzarea sau arătarea acestora unei terţe persoane, ceea ce constituie, conform codului penal spaniol, o infracţiune de „difuzare de pornografie infantilă”. Data procesului nu a fost încă comunicată.

