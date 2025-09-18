MICA PUBLICITATE
Caută
Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii
Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS
Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel
Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
Mica Publicitate Contact
SPORT

Real Madrid: Raul Asencio va fi judecat pentru difuzarea de videoclipuri pornografice cu o minoră

De Redacția
joi, 18 septembrie 2025, 19:30
2 MIN
Real Madrid: Raul Asencio va fi judecat pentru difuzarea de videoclipuri pornografice cu o minoră

Tribunalul de instrucţie din San Bartolomé de Tirajana a dispus deschiderea procesului împotriva a patru fotbalişti, printre care şi fundaşul echipei Real Madrid, Raúl Asencio. Ceilalţi trei foşti coechipieri ai lui Asencio implicaţi în acest caz, Juan Rodríguez, Ferrán Ruiz şi Andrés García, sunt acuzaţi şi ei de „înregistrarea fără consimţământ a unor videoclipuri cu caracter sexual în care apare o minoră”, relatează AFP, citată de news.ro.

Asencio şi ceilalţi trei jucători sunt acuzaţi că au difuzat o înregistrare video cu caracter sexual în care era implicată o minoră. Ei vor fi judecaţi la un tribunal din Las Palmas, a anunţat joi justiţia spaniolă.

Cei patru jucători au fost puşi sub acuzare în luna mai pentru „implicarea lor în înregistrarea sau difuzarea fără consimţământ a unor videoclipuri cu caracter sexual în care erau implicate o minoră şi o altă tânără”, în vârstă de 16 şi 18 ani, potrivit unui document judiciar consultat de AFP.

Urmăriți canalul „Ziarul de Iași” pe WhatsApp. Cele mai importante știri ale zilei sunt disponibile aici

Judecătorul tribunalului din San Bartolomé de Tirajana, din Gran Canaria, care a confirmat joi deschiderea oficială a procesului, cere „ca suspecţii să plătească o cauţiune în termen de 24 de ore”, între 15.000 şi 20.000 de euro.

Asencio a cerut în luna mai respectarea „prezumţiei de nevinovăţie” şi a afirmat că nu a participat la „niciun comportament care să încalce libertatea sexuală a unei femei, şi cu atât mai puţin a unei minore”.

Jucătorul a asigurat că justiţia nu îl acuză „de a fi avut relaţii sexuale cu cele două femei implicate, nici de a le fi înregistrat, cu sau fără consimţământul lor”. Cu toate acestea, el este în continuare acuzat de difuzarea sau arătarea acestora unei terţe persoane, ceea ce constituie, conform codului penal spaniol, o infracţiune de „difuzare de pornografie infantilă”. Data procesului nu a fost încă comunicată.

Etichete: pornografice, Raul Asencio, Real Madrid, videoclipuri

Publicitate și alte recomandări video

Îți recomandăm

Comentarii

Educație

Național

Zdi TV

Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
© 2006 - 2024 Ziarul de Iași. Toate drepturile rezervate.
Powered by Expert Network. Expert Network