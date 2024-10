Real Madrid Spune „Nu” Galei Balonului de Aur, după ce Vinicius a aflat că nu va câştiga

Starul al lui Real Madrid era marele favorit la cea mai înaltă distincţie individuală din fotbal şi urma să fie primul brazilian care câştigă Balonul de Aur după Kaka, în 2007.

Cu toate acestea, cu doar câteva ore înainte de începerea galei în capitala Franţei, RMC a relatat că Vinicius nu va câştiga Ballon d’Or, care va merge în schimb la Rodri, mijlocaş la Manchester City şi membru de bază în naţionala Spaniei.

Real Madrid planifica să trimită o mare delegaţie la Paris, însă jurnalistul Fabrizio Romano scrie că nimeni nu va mai merge la ceremonie.

🚨 BREAKING: Vinicius Jr will NOT travel to Paris as Real Madrid know he will NOT win the Ballon d’Or.

No one from Real Madrid will attend the ceremony. No Florentino Pérez, no Vini Jr, no Carlo Ancelotti, no Jude Bellingham. pic.twitter.com/qN9PaYjmR0

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 28, 2024