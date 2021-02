Andreea Prisăcariu (21 de ani) a câştigat turneul ITF de la Antalya, după ce a învins-o în finală pe italianca Aurora Zantedeschi, cu 6-3, 7-5. Acesta este al treilea titlu ITF obţinut de Prisăcariu în cariera sa, după două câştigate în 2019 la Tabarka (Tunisia).

Sportiva noastră a postat un mesaj pe reţelele sociale, după succesul din Turcia. "Vreau să împart cu voi câteva trăiri de-ale mele. Am câştigat al treilea meu titlu...de această dată în Turcia, o altă ţară pe care este pe placul inimii mele. Îţi mulţumesc, antrenorul meu, Alex Cojocaru! Te apreciez din toată inima şi sunt atât de fericită că suntem împreună în această călătorie. Îţi mulţumesc, Marius Papu! Sunt binecuvântată să te am lângă mine. Îţi mulţumesc pentru că mi-ai dat încrederea de a merge mai departe. Aşa cum spune unul dintre tatuajele mele...Cu binecuvântarea lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt", a postat Andreea Prisăcariu, după succesul din Antalya.

Fostă campioană naţională la juniori, sportiva din Iaşi este o prezenţă spectaculoasă. Are 21 de tatuaje, fiecare dintre ele cu o semnificaţie aparte. ”Lupul de pe braţul stâng e animalul meu sălbatic favorit. E împărţit în jumătate: o jumătate e partea mea bună, iar cealaltă e partea rea. Mai am un tatuaj pentru bunica mea, care a decedat în 2013. E un soare, consider că mă protejează de rele. Pe antebraţ am tatuaje pentru bunicii mei.

Mai am un mic şarpe pe ceafă. Pe glezne mai am nişte stele şi o semilună. Mai am o flacără, o coroană. Toate înseamnă câte ceva foarte puternic pentru mine”, explica ea, acum câteva luni. Totodată, jucătoarea româncă, născută la Iaşi, a spus că abia aşteaptă să fie o ”mireasă tatuată”. ”N-am cum să regret tatuajele. Fac parte din mine, au făcut parte din familia mea, mă reprezintă. Abia aştept să fiu o mireasă tatuată”, a explicat Andreea Prisăcariu.