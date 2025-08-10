Recolte bune, dar prețuri mici: Fermierii din Iași își regândesc strategiile de vânzare

Recoltele din această vară în județul Iași au fost cele mai bune din ultimii ani, cu randamente ridicate la grâu și rapiță, datorate ploilor abundente care au revitalizat terenurile agricole. Cu toate acestea, fermierii susțin că se confruntă cu prețuri de valorificare scăzute, sub costurile de producție, ceea ce îi determină să-și regândească strategiile comerciale.

Vara 2025 a adus în județul Iași un peisaj agricol mai optimist decât în anii precedenți, cu recolte semnificativ îmbunătățite la culturile de toamnă, în special grâu, rapiță și orz. După o perioadă marcată de secetă pedologică, ploile din acest an au revitalizat terenurile, iar fermierii au reușit să recolteze în proporție de peste 70% grâul și aproape integral rapița.

„Lucrăm în jur de 600 de hectare în zona Lețcani, iar anul acesta am avut grâu, rapiță, porumb și floarea-soarelui. Recolta de grâu a fost peste așteptări, cu o medie de 4,8 tone la hectar. La rapiță, am ajuns la aproape 2.000 kg/ha, ceea ce ne dă speranțe pentru sezonul următor. Nu am mai avut așa recolte bune de vreo patru ani”, a apreciat Dan Alexandru, un fermier din Iași.

Totuși, provocările nu lipsesc. Deși cantitățile recoltate sunt mai mari, prețurile de valorificare rămân sub nivelul costurilor de producție. Acum, la grâu, cotațiile bursiere indică un preț de 194–195 euro/tonă, echivalent cu 0,97–0,98 lei/kg, dar fermierii din țară primesc adesea mai puțin, în timp ce cheltuielile au crescut semnificativ în ultimii ani. Unii fermieri din Iași spun că doar producții de peste 6 tone/ha pot acoperi costurile actuale, în contextul scumpirii motorinei, inputurilor și salariilor. În fața acestei realități, agricultorii își regândesc strategiile de vânzare. Mulți aleg să împartă recolta în mai multe etape: o parte vândută pe contracte viitoare, o parte la recoltare, iar restul depozitat pentru valorificare ulterioară la prețuri mai bune.

„Depozitarea ne oferă flexibilitate, dar nu toți fermierii își permit să aștepte. Cei care au credite scadente sunt obligați să vândă imediat, chiar și la prețuri mici”, explică producătorul local.

Pe lângă lipsa unor mecanisme eficiente de stabilizare a prețurilor, fermierii din Iași resimt și presiunea unei piețe locale slab dezvoltate, care nu poate absorbi suficient din producția primară. În lipsa unor soluții de procesare sau integrare în lanțuri alimentare, exportul rămâne principala opțiune.

Cu toate acestea, agricultorii din zonă rămân prudenți, dar optimiști. Recoltele bune din 2025 pot fi un punct de relansare, dacă vor fi însoțite de politici coerente și de o adaptare continuă la cerințele pieței.

Evoluția principalelor culturi în 2024 vs 2023

Vara anului 2024 a fost marcată de provocări climatice serioase în județul Iași, cu temperaturi extreme prelungite în lunile iulie și august, care au afectat semnificativ randamentele culturilor.

Comparativ cu anul 2023, considerat mai favorabil din punct de vedere agricol, 2024 a fost marcat de dificultăți și o scădere a producțiilor. La grâu, de exemplu, în 2023, producția medie la hectar a fost semnificativ mai mare decât în 2024. Fermierii au raportat scăderi de peste 1.000 kg/ha în 2024, ceea ce indică o diminuare clară a randamentului. La porumb, diferențele au fost și mai accentuate. În 2023, media era de aproximativ 5 tone/ha, în timp ce în 2024 s-a redus dramatic, în unele cazuri la doar 1 tonă/ha. Analizând producțiile și la rapiță putem observa că a fost singura cultură care a oferit o surpriză pozitivă în 2024, cu randamente apropiate de cele din 2023, ba chiar ușor mai bune în anumite exploatații. Așadar, comparativ cu anul precedent, 2024 a fost marcat în județul Iași de un declin vizibil al producției agricole, accentuat de temperaturi extreme și o secetă prelungită care au afectat grav culturile, în special porumbul și grâul, dar și de reducerea suprafețelor cultivate.

