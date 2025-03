Record de pacienți la UPU-SMURD Iași. Medicii sunt uimiți: „E perioadă normală”. Cei mai mulți sunt ieșeni căzuți, unii chiar din pat

Ion Orleanu, unul dintre pacienți, un bărbat de 65 de ani, povestește că a căzut de pe bicicletă în timp ce intra în curte, după ce s-a întors de la muncă.

„Când am intrat în curte, era o pantă, iar jos era beton. Mi-a alunecat sabotul de pe pedală direct în frână și am căzut pe o parte. M-am lovit la umăr și coaste. Am rămas așa până dimineața, când a venit fiica mea și a sunat la ambulanță”, a declarat acesta.