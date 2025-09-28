MICA PUBLICITATE
SPORT

Record în Premier League: Opt goluri marcate în prelungiri într-o singură zi

De Redacția
duminică, 28 septembrie 2025, 14:55
2 MIN
Record în Premier League: Opt goluri marcate în prelungiri într-o singură zi

Premier League le-a oferit fanilor săi un spectacol rar sâmbătă. În primul rând, deoarece, cu 24 de goluri marcate în 7 meciuri, s-a înregistrat o medie de 3,5 goluri pe meci. Dar mai ales pentru că, dintre aceste 24 de goluri, opt, adică o treime, au fost marcate în prelungiri, scrie news.ro.

Potrivit Opta, niciodată în istoria campionatului nu s-a înregistrat o astfel de avalanşă de goluri după cele 90 de minute regulamentare.

Scenarii pline de răsturnări de situaţie, în special la Selhurst Park, stadionul echipei Crystal Palace, care a realizat una dintre cele mai mari surprize ale weekendului. Eddie Nketiah a permis echipei sale să învingă Liverpool (2-1), liderul campionatului, în timp ce timpul suplimentar era deja depăşit cu o minut (90+7).

Acelaşi scenariu s-a repetat şi pentru Tottenham, care a obţinut un punct din egalul cu Wolverhampton (1-1) graţie lui João Palhinha (90+4), sau pentru Éli Junior Kroupi, autorul golului egalizator pentru Bournemouth la Leeds (2-2) în minutul 90+3.

În timp ce meciul de la Stamford Bridge se îndrepta spre un rezultat de egalitate, Brighton a reuşit să înscrie două goluri şi să se impună în faţa echipei Chelsea (90+2 prin Maxim de Cuyper şi 90+10 prin Danny Welbeck). Dacă al doilea gol, marcat foarte târziu, nu a făcut decât să pecetluiască rezultatul, acesta nu este singurul care nu a avut un impact direct asupra soartei meciului. Mathias Jensen a marcat şi el în ultimele minute (90+5) cu Brentford, fără consecinţe reale, deoarece echipa sa conducea deja pe Manchester United (scor final 3-1).

Acelaşi lucru este valabil şi pentru de neopritul Erling Haaland (25 de ani), autor a două goluri în prelungiri (90, 90+3), care nu au făcut decât să majoreze scorul în victoria Manchester City împotriva Burnley (5-1).

Deşi s-au disputat 7 meciuri din etapa a şasea a campionatului, recordul se poate schimba, deoarece trei meciuri urmează să se dispute până luni seara.

