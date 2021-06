Record pentru Hugo Lloris. Jucătorul va fi căpitanul Franţei pentru a 100-a oară la amicalul cu Ţara Galilor

"Este magnific. Nu a fost niciodată obiectivul meu să fiu căpitan. Eu am fost ales. Sunt foarte recunoscător selecţionerilor care au făcut acest lucru, Laurent Banc apoi Didier Deschamps. Voi rămâne fidel principiilor mele, voi da maxim până când aventura mea la naţionala Franţei va ajunge la final", a declarat Lloris. Hugo Lloris are 34 de ani şi are în total 124 de selecţii în naţionala Franţei.

