Recordul mondial din Copou – Rezultate de excepție pentru echipele de robotică de la Liceul de Informatică Iași

Echipele de robotică de la Liceul de Informatică „Grigore Moisil” din Iași, CyLiis și Peppers, au demonstrat încă o dată că pasiunea pentru tehnologie și munca în echipă pot genera rezultate extraordinare. Cele două echipe au făcut alianță în finala competiției regionale First Tech Challenge (FTC) România și au devenit campioanele etapei regionale de Est. Astfel, ele vor reprezenta Iașul la etapa națională din luna martie.

Echipa CyLiis a obținut premiile Winning Alliance Captain și Inspire 2, iar echipa Peppers a câștigat premiul Connect 3, stabilind și un record mondial. În cadrul competiției, Peppers a obținut mai întâi 383 de puncte, iar apoi a depășit propriul record, ajungând la 397 de puncte. Ambele echipe de la Liceul de Informatică „Grigore Moisil” sunt coordonate de profesoara Mirela Țibu.

Ce trebuie să facă un robot în cadrul competiției

Campionatul First Tech Challenge din acest an a adus provocări noi pentru participanți, iar echipele au lucrat la noii roboți încă de la anunțarea probelor din acest sezon. Într-un meci de două minute jumătate, robotul trebuie să colecteze niște corpuri geometrice din plastic, sub formă de paralelipiped, de diferite culori. Apoi, robotul trebuie ori să le pună în coșurile care sunt amplasate în colțurile din teren, ori să le prindă de niște clipsuri și să le agațe apoi pe barele din mijlocul terenului.

La final, robotul parchează în zona de lângă cușca de metal din mijlocul terenului și trebuie să se cațere. Există trei niveluri ale acestei etape din meci. La nivelul 1, robotul trebuie doar să atingă prima bară. La nivelul 2, robotul trebuie să fie suspendat de prima bară, iar la nivelul 3, în timp ce este suspendat de prima bară, trebuie să se prindă de bara a doua și să se ridice deasupra primei bare.

Dintr-un meci de două minute jumătate, treizeci de secunde trebuie să fie și perioada de autonomie a robotului, când acesta face singur sarcinile, fără să fie condus de vreun jucător.

Strategii de succes și mecanisme inovative

Alianța dintre CyLiis și Peppers s-a dovedit a fi o alegere strategică. CyLiis, căpitanul alianței, a ales Peppers pentru complementaritatea roboților.

Echipa CyLiis, coordonată de profesoara Mirela Țibu, a demonstrat că un design ingenios și o strategie bine gândită pot face diferența într-o competiție de robotică. Dragoș Băbușanu, membru al echipei și elev în clasa a XI-a, a explicat detaliat procesul din spatele performanței robotului.

„«Preload-ul» este un specimen pe care noi îl punem în robot de la începutul jocului, iar apoi îl va prinde de bara de sus a cuștii de metal din teren. După, robotul colectează cele trei piese așezate în teren și le duce la jucătorul uman din exteriorul terenului, într-o zonă prestabilită și delimitată. Jucătorul va pune cârligele pe fiecare paralelipiped, iar apoi robotul le va colecta de pe peretele terenului și le va agăța pe bara din teren. Designul robotului nostru ne permite să îl izbim de perete și să nu avem o poziție prea exactă. «Out take-ul», care este partea care ne agață piesele, ne permite să le punem fără niciun efort sau mișcare în plus. La finalul perioadei de autonomie, robotul se va parca singur și jocul va continua”, a explicat el.

Robotul echipei CyLiis este rezultatul unei gândiri creative și al cunoștințelor tehnice avansate.

„Robotul nostru este compus din mai multe subsisteme. Sistemul principal este «in take-ul», care este plasat pe prelungirea robotului, acesta ocupându-se de colectarea elementelor. După, când prelungirea este trasă înapoi în robot, avem «out take-ul», care este un braț făcut de noi, care se coboară, colectează și, apoi, se ridică până la înălțimea dorită. În spate, avem o pâlnie care ne permite ca atunci când prindem elementele să nu ne mai aliniem cu peretele și doar să ne împingem în el”, a precizat Dragoș.

Regulile competiției impun utilizarea a maximum opt motoare, însă echipa CyLiis a optat pentru doar șapte, folosind un sistem diferențial care acționează liftul și extensia.

„Avem un sistem diferențial pe care îl folosim pentru a utiliza doar două motoare pentru a acționa atât liftul, cât și extensia, sau ambele în același timp. Acesta ne aduce o mare îmbunătățire atunci când vine vorba despre performanțele robotului. Înainte ca puterea să treacă de la sistemul diferențial la lift, aceasta trece printr-un schimbător de viteze, care are rolul de a schimba turația la care se mișcă liftul de la 1200 rotații/minut la 300, pentru a ne putea cățăra și noi pe a doua bară, cum fac colegii noștri”, a completat elevul de clasa a XI-a din echipa CyLiis.

Record mondial stabilit de echipa Peppers

Echipa Peppers de la Liceul de Informatică „Grigore Moisil” din Iași a impresionat la etapa regională a First Tech Challenge România, reușind performanțe remarcabile.

„Am câștigat premiul Connect 3 și am făcut parte din alianța câștigătoare. Am obținut două recorduri mondiale. L-am făcut pe primul, iar în finală am reușit să îl întrecem, stabilind recordul mondial de la acest moment”, a declarat Andreea Răutu, căpitanul echipei Peppers.

Robotul lor a înregistrat un punctaj maxim de 397 de puncte. Performanța echipei Peppers se bazează pe designul avansat al robotului lor, singurul din regiune capabil să se cațere pe ultima bară.

„Robotul nostru este singurul din regiune care poate să se cațere pe ultima bară și este unul dintre puținii din lume care poate să facă acest lucru într-un timp de doar șapte secunde”, a adăugat Andreea.

Pe durata autonomiei, robotul echipei Peppers se remarcă printr-o precizie deosebită în îndeplinirea sarcinilor.

„Spre deosebire de robotul echipei CyLiis, al nostru, în perioada de autonomie, ia piesele galbene din teren și le plasează în coșul din colț. Piesele sunt fixate pe niște dungi albe din teren. La finalul autonomiei, robotul parchează în fața cuștii de metal din mijlocul terenului,” a explicat Andrei Baciu, membru al echipei Peppers.

O parte spectaculoasă din meciul celor două echipe este reprezentată de finalul în care robotul Peppers se cațără la nivelul al treilea.

„Pentru a face cățărarea la nivelul 3, noi folosim un mecanism prin care înclinăm robotul la douăzeci de grade, ne aliniem cu bara de jos, ridicăm liftul și, datorită cârligelor, ne putem agăța de prima bară cuplând motoarele de pe roți, pentru a avea mai multă putere. Apoi, rămânem suspendați de prima bară, datorită cârligelor de pe lateral, ridicăm din nou liftul, dăm brațul peste cap pentru a ne echilibra cu bara de sus și, datorită altor cârlige ne ridicăm până pe a doua bară”, a transmis Darius Cotae, membru al echipei.

Avocado Robotics, a treia echipă a Liceului de Informatică din Iași

Echipa Avocado Robotics, formată exclusiv din elevi de gimnaziu de la Liceul de Informatică „Grigore Moisil” din Iași, s-a remarcat prin entuziasmul și determinarea sa la etapa regională a competiției First Tech Challenge. Coordonată de profesorii Eduard Schiopu și Mirela Țibu, echipa a primit premiul „Nație prin Educație”, o recunoaștere a potențialului și dedicării tinerilor săi membri. Acesta este al doilea an în care Avocado Robotics participă la FTC, după ce anterior a activat în cadrul competiției FIRST LEGO League.

„Noi am participat la etapa regională și ne-am distrat, chiar dacă nu am avut cele mai bune rezultate. Suntem o echipă de începători și cam așa este startul pentru orice echipă,” a declarat Tudor Chiriță, căpitanul echipei și elev în clasa a VII-a.

Istoricul victoriilor echipelor de robotică de la Liceul de Informatică

Liceul de Informatică „Grigore Moisil” din Iași are o tradiție solidă în competițiile de robotică, marcând victorii importante de-a lungul anilor. În 2024, ambele echipe de robotică ale liceului, CyLiis și Peppers, s-au calificat la etapa națională. Echipa CyLiis a fost foarte aproape de calificarea la etapa internațională, obținând Premiul Inspire 3 în cadrul competiției naționale desfășurate la Iași, între 22 și 24 martie.

CyLiis, o echipă cu o experiență de opt ani în competițiile FIRST Tech Challenge (FTC), a reprezentat România la Maryland Tech Invitational, o competiție internațională de prestigiu, desfășurată în Laurel, Maryland, SUA, în 2023.

De asemenea, echipa Peppers a participat în urmă cu doi ani la competiția internațională First Tech Challenge Championship, organizată în Houston, Texas. Acolo, a obținut Premiul Motivate Award, clasându-se pe locul al II-lea. În 2023, echipa Peppers a continuat să impresioneze la etapa națională, unde a câștigat Premiul Inspire Award și s-a clasat pe locul al V-lea cu robotul său.

