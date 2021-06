Rector, despre menținerea pe post până la 70 de ani: Vor permanentiza incompetența

“După părerea mea, este o măsură inacceptabilă din orice punct de vedere ați lua-o. Și din punct de vedere economic, și din punct de vedere etic și managerial și administrativ, pentru că nu rezolvă nicio problemă majoră, ci doar creează probleme.

În primul rând, nu poți să faci o modificare de genul acesta în sistem pentru 5 ani de zile. E ca și cum ai bloca posturile și asta se va întâmpla în toate instituțiile publice și în special la posturile la vârf, de conducere, de decizie și influență de decizie, posturi ocupate de cei care sunt la sfârșitul carierei. E ca și cum le-ai bloca timp de 5 ani. Nu mai intră nimeni 5 ani, decât dacă crești numărul de posturi. Asta vrea guvernul, să crească numărul de posturi în sistemul public unde sunt oricum foarte multe? Este o măsură inacceptabilă. Nu așa trebuie luată, cu 5 ani de zile deodată, la simpla cerere a unui angajat, fără niciun fel de control, decizie, drept de veto din partea angajatorului.

Îi vor opri pe tineri să intre în sistem și vor permanentiza mediocritatea și incompetența în administrația publică, la toate nivelurile. De ce? O măsură corectă era: se acceptă rămânerea în funcție până la 70 de ani, la cerere, cu acordul angajatorului, acord pe bază de criterii de performanță. Dacă ai nevoie, de exemplu, de 5 dintre cei care ar urma să iasă la pensie la 65 de ani, atunci stabilești nevoia, stabilești ce criterii de performanță ai pentru a-i selecta pe cei care sunt mai buni. Am fi stabilit criteriile în consiliile de administrație, am fi luat un vot din facultate și din Consiliul de Administrație și ar fi rămas mai departe titulari cei care chiar îndeplinesc criterii de performanță, nu oricine să rămână acolo până la 70 de ani după ce face o cerere și hotărăște că nu va mai fi pensionar. Dacă iei astfel de decizii, le iei incremental: cu creșterea vârstei cu maximum 6 luni pe an și atunci ai fi avut o creștere a numărului celor care rămân în instituții incrementală, nu blocarea sistemului pentru 5 ani.

Din punct de vedere administrativ și al gestionării sistemelor este o greșeală fantastică”, a declarat Marian Preda.