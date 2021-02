Rectorul celei mai mari universităţi din ţară va conferenţia online la UMF Iaşi

"Suntem deosebit de onoraţi că domnul Daniel David, reputat profesor şi cercetător în domeniul psihologiei clinice şi rectorul celei mai mari universităţi din ţară, a acceptat invitaţia noastră de a susţine o conferinţă online pentru comunitatea academică a universităţii", a declarat prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, rectorul UMF Iaşi. Născut în 1972, Daniel David este profesor "Aaron T. Beck" de psihologie clinică şi psihoterapie (ştiinţe cognitive clinice) la Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, directorul fondator al Departamentului de Psihologie Clinică şi Psihoterapie din cadrul Universităţii "Babeş-Bolyai", preşedinte al International Institute for the Advanced Studies of Psychotherapy and Applied Mental Health, al Colegiului Psihologilor din România, filiala Cluj (2005-2012) şi al Asociaţiei de Psihoterapii Cognitive şi Comportamentale din România (2000-2012).

"În anul 2017 a fost ales preşedintele Asociaţiei Psihologilor din România. Din 2009 este profesor asociat (adjunct professor) şi la prestigioasa instituţie medicală Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New-York, SUA şi directorul programului de cercetare la Albert Ellis Institute, New York, USA, un institut de referinţă la nivel internaţional pentru cercetarea şi practica în psihoterapie şi sănătate mintală. De asemenea, a fost membru al Scientific Review Group în Social Sciences în European Science Foundation", au precizat reprezentanţii UMF Iaşi.

Aceştia au mai transmis şi faptul că prof.dr. Daniel David a primit în 2008 Ordinul Naţional pentru Merit în Grad de Cavaler, pentru activitatea ştiinţifică desfăşurată, iar în 2012 a primit premiul "Constantin Rădulescu Motru" al Academiei Române (pentru o lucrare publicată la Oxford University Press). Profesorul Daniel David este în momentul actual, conform Thomson Web of Science (ISI) şi analizelor Asociaţiei Ad-Astra a Cercetătorilor din România, psihologul român cu cel mai mare impact în literatura de specialitate naţională şi internaţională, prin numărul de citări al lucrărilor sale în comunitatea ştiinţifică.