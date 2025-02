Rednic, acid după victoria din Copou. „De la Iași am luat un șutuleț în funduleț. Au rămas șperlele”

„Vin cu plăcere la Iași, m-am simțit foarte bine aici, chiar dacă a fost un an greu, cu COVID. Mi-aș fi dorit să rămân, însă am primit un șutuleț în funduleț. Rednic a plecat și au rămas șperlele. Îmi pare rău pentru ieșeni acum”, a declarat acesta.

Tehnicianul a recunoscut că echipa sa a câștigat cu șansă astăzi: „Am avut noroc în seara asta, când am avut multe probleme de lot. Am jucat cu multe improvizații, am avut trei underi în start și încă patru pe bancă. Am avut un șut pe poartă, am dat un gol. Ca echipele mari (n.r. – râzând). Iașul a avut o situație a lui Roman și o ocazie după un corner, când e greu să ratezi de la 2 metri. A fost un meci de luptă, noi ne-am apărat bine și am avut câteva contraatacuri bune. Mă bucur pentru Zsori că a marcat, le are cu execuțiile de astea și la antrenamente, face tot felul de foarfece. A luat și Premiul Puskas”.

