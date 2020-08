Rednic pleacă, vine Pancu

Ajuns la final, contractul dintre antrenorul care a condus Politehnica în acest sezon şi clubul ieşean nu a mai fost prelungit. Fostul mare internaţional format la Iaşi are şanse mari de a prelua conducerea tehnică a echipei

Salvată de la retrogradarea din Liga I de fotbal în birouri, Politehnica Iaşi se mişcă pentru a pregăti viitorul sezon, care va începe peste două săptămâni. Primul pas făcut a fost pe direcţia băncii tehnice. Ieri dimineaţă s-a anunţat că înţelegerea cu Mircea Rednic, care a expirat la finalul campionatului încheiat miercuri, nu se va prelungi. Despărţirea s-a făcut elegant din partea clubului, fiind postate mesaje de mulţumire la adresa tehnicianului care a condus Poli începând cu luna ianuarie. Rednic a discutat în ultima perioadă în repetate rânduri cu fanii acţionari dinamovişti din „Peluza Cătălin Hâldan” care doresc revenirea lui la clubul la care s-a consacrat.

Pregătită de plecarea lui Mircea Rednic, Poli a intensificat apoi discuţiile legate de aducerea unui nou antrenor. După ce mai multe variante tatonate s-au închis rapid, din varii motive, incertitudinea financiară a clubului fiind o cauză majoră, în lupta finală au rămas Daniel Pancu, Laurenţiu Roşu şi Adrian Mihalcea. La acel moment, Pancu a fost opţiunea pe care s-a mers, din mai multe motive. Primul ar fi ataşamentul ridicat faţă de Iaşi avut de jucătorul născut în oraş şi crescut la Poli, care a jucat în barajul de promovare de la Braşov, din 1995, când nu avea 18 ani şi a debutat în prima ligă în “alb-albastru”, în acelaşi an. Oriunde a evoluat apoi, Pancu a făcut reclamă intensă oraşului natal, unde are o casă, şi Politehnicii, căreia i-a adus în conturi 500 000 de euro, prin vânzările la Rapid Bucureşti, Cesena şi Beşiktaş Istanbul şi prin donaţiile sale directe. Un alt aspect care a contat este potenţialul de antrenor întrevăzut de mulţi în cel care a furat meserie de la „monştri sacri” precum Mircea Lucescu ori Vicente del Bosque şi care este extrem de pasionat de meserie. De pomină este faptul că “Diamantul de Nicolina” studia personal, în amănunt, în perioada în care lucra la Rapid, până şi echipele de Liga a III-a pe care giuleştenii urmau să le întâlnească. Direcţionarea spre Pancu a fost determinată şi de alte atuuri: capacitatea motivaţională ridicată a acestuia, prestanţa de fost fotbalist important pe care o are în orice vestiar, pretenţiile financiare decente, setea uriaşă de a demonstra că poate reuşi şi în cariera de antrenor, nu numai în cea de jucător. Se speră că toate aceste elemente pot compensa lipsa de experienţă a antrenorului Pancu, cel care a lucrat până acum doar la Rapid. Anul trecut a reuşit promovarea în Liga a II-a, iar în acest sezon a fost înlocuit de Dan Alexa, într-un moment în care giuleştenii aveau şanse reale de promovare. Schimbarea lui Pancu, trecut preşedinte la clubul de sub Podul Grant în ultima perioadă, nu a adus rezultate. Deşi au început play-off-ul la un punct de promovare, unde fuseseră aduşi de “Pancone”, “vişiniii” nu numai că nu au recuperat decalajul mic, dar au şi încheiat pe ultimul loc, cu o singură victorie din cinci meciuri, la două puncte de echipa care a mers la baraj, Mioveni.

Ieri, Pancu a ajuns în Iaşi pentru discuţiile finale, care erau aşteptate a fi purtate fie ieri târziu, după ora închiderii ediţiei, fie astăzi. Foarte probabil, Mihai Chirica, primarul Iaşului, care ar putea da o puternică lovitură de imagine înaintea alegerilor de luna viitoare dacă îl readuce acasă pe cel mai valoros produs fotbalistic local din toate timpurile, va avea un cuvânt greu de spus în concretizarea tratativelor. Dacă nu apare nimic neprevăzut, fostul internaţional va semna un contract cu Politehnica săptămâna viitoare, după ce îşi va rezilia contractul de preşedinte pe care îl are cu Rapid Bucureşti.