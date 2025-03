Rednic, un car de nervi după umilința trăită astăzi, în Copou. „Am făcut cadouri!”

Iată ce a spus tehnicianul despre duelul din etapa a II-a a play-out-ului Ligii I de fotbal încheiat cu victoria categorică a gazdelor, 4-0 (3-0): „O înfrângere rușinoasă, pe care mi-o asum. Felicit adversarul că a avut răbdare, a așteptat, ne-a lăsat să dominăm, să avem posesie. Noi am avut ocazii și nu am marcat, ei au avut trei contraatacuri în prima repriză și au înscris. În afară de primul gol, în care am fost surpinși, restul au fost cadouri, suveniruri pe care le-am oferit. N-ai voie să faci atâtea greșeli într-un meci ca ăsta. Golul doi – deviat, golul patru – penalty de cascadorii râsului. Ne-am bătut singuri. Am avut opt jucători la echipele naționale, când s-au întors am avut doar două zile să pregătesc meciul ăsta, a fost timp insuficient. În plus, am ajuns la Iași vineri, la 12 noaptea. După întreruperile campionatului, tot timpul am avut probleme. În ceea ce-i privește pe cei care au evoluat mai puțin până acum, nu mi-au arătat că merită să joace. Jocul mi-a dat dreptate că nu sunt titulari”.

Rednic a adăugat: „Nu facem însă o tragedie că am pierdut. Câștigăm împreună, pierdem împreună. Campionatul e strâns. Cu o victorie te gândești la câștigarea play-out-ului, o înfrângere îți creează emoții, să nu retrogradezi. Eu am încredere în grup. Nu e corect ca echipe aflate la multe puncte distanță să aibă posibilitatea să reintre în jos. Ăsta e însă sistemul, e acceptat de toată lumea, nu trebuie să ne plângem sau să căutăm scuze”.

Publicitate și alte recomandări video