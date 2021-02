Reducere substantiala de buget pentru Noua Casa. Doar 6.000 de beneficiari in 2021

Programul Noua Casa 2021 se va "subtia" va avea in acest an un plafon de 1,5 miliarde de lei, in scadere fata de 2 miliarde de lei cat a fost in 2020, potrivit lui Cristian Paun, presedintele Consiliului de Administratie al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM).

"Plafonul din 2020 a fost 2 miliarde de lei, a fost aproape in totalitate subscris. Aproximativ 8.000 de garantii pentru Prima Casa/Noua Casa au fost date in 2020. Pentru 2021, plafonul este in scadere, la 1,5 miliarde lei. Estimam in jur de 6.000 de beneficiari ai programului Noua Casa, acest tip de garantie fiind dat tot prin Fondul National de Garantare", a declarat Cristian Paun.

