Reforma lui Bolojan taie din numărul angajaților în 66 de primării din județul Iași

Reforma administrației publice locale – la nivel de organigrame, nu de birocrație – a fost amânată cu două săptămâni. Premierul Ilie Bolojan nu și-a ascuns dezamăgirea față de întârzierea adoptării acestui ultim capitol de măsuri din „Pachetul 2”, argumentând că multe primării nu pot suporta cheltuielile de personal din veniturile pe care le încasează. El a prezentat o simulare a numărului de posturi care urmează să fie reduse în mod real.

Analiza pornește de la numărul maxim de posturi care pot să existe într-o primărie. Numărul, în acord cu populația unității administrativ-teritoriale respective, este definit în OUG nr. 63/2010 și include atât posturile vacante, cât și cele care eventual ar mai trebui înființate. Prin urmare, se arată în analiza menționată, o reducere sub 25 la sută nu ar avea practic niciun efect. Din acest motiv, premierul pledează pentru un procent de 40 la sută, însă analiza include și situația în care organigramele a fi ajustate cu 45 de procente.

Terapie de șoc în 40 de județe. Al 41-lea e Bihorul

La nivel național, procentual, cel mai puțin afectat județ este cel unde Ilie Bolojan a aplicat deja reduceri când a fost primar, respectiv președinte al Consiliului Județean: doar 2 la sută în Bihor. Tulcea ar avea cu 4 la sută mai puține posturi în administrația locală, dar trebuie ținut cont și că este județul cel mai slab populat din țară. Două județe din Moldova, Bacău și Vaslui, și unul din Banat, Arad, vor pierde 5 la sută din angajații din primării.

Iașul este la mijlocul acestui clasament, cu 11 la sută din posturile ocupate vizate. La „vârf” se află județul Galați, care ar pierde 17 la sută din angajații din administrație în cazul aplicării procentului de 40 la sută. Urmează Argeș și Sălaj, cu 16 la sută, Mehedinți și Prahova, 15 la sută, Buzău, Huneadoara și Vrancea, 14 la sută.

Cantitativ, județul Prahova ar pierde cel mai mare număr de angajați, 724. În București și-ar pierde locurile de muncă 709 oameni, iar în județele Argeș și Suceava, 649, respectiv 627 de persoane. Cu 439 de posturi pe listă, Iașul este în Top 10. Sub 100 de disponibilizați ar fi doar în Bihor (53) și Tulcea (60).

Ce primării din Iași vor fi afectate?

Dacă analiza guvernamentală ocolește Consiliul Județean, care – cel puțin scriptic – ar rămâne pe plus dacă se va aplica restrângerea cu 40 la sută, în județ vor fi lovite 66 de primării. Cei mai mulți angajați ar urma să plece de la Primăria Municipiului Iași, 25. Celălalt municipiu, Pașcaniul, ar pierde 10 angajați. Dintre orașe, Hârlăul „scapă”, dar la Tg. Frumos vor pleca 9 oameni, iar din Primăria Podu Iloaiei, 5.

Dintre comune, Holboca ar plăti prețul cel mai mare, cu 20 de posturi ocupate desființate. Urmează, în ordine descrescătoare, Erbiceni (15), Ciurea (13), Mogoșești (13), Comarna (12), Belcești, Gropnița, Lespezi, Rediu, Vânători (11).

Analiza este făcută după populația domiciliată. Astfel, la polul opus, Primăria Scânteia ar trebui să mai angajeze 23 de oameni. La mare distanță, Hârlăul ar putea să mai angajeze 9 persoane pentru completarea organigramei după reducerea posturilor cu 40 de procente, comuna Aroneanu, 9, iar cea mai nouă comună din județ, Ciohorăni, 7. Trebuie menționat totuși că nici acest criteriu nu stă în totalitate în picioare dacă ne gândim că în multe localități sunt înregistrați cetățeni care au doar domiciliul acolo, fără să locuiască efectiv. Mai mult, unii sunt plecați în străinătate de ani buni și vin foarte rar în comunele în care au domiciliu.

Publicitate și alte recomandări video