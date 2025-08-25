„Regele colacilor” își vinde „palatul”. Clădirea unde s-au vândut celebrii covrigi pe sfoară din Podu Iloaiei, scoasă la vânzare. Câți covrigi ar trebui să vândă cumpărătorul ca să-și scoată banii?
Clădirea brutăriei Remina din Podu Iloaiei, locul unde numeroși trecători, pe jos sau cu mașina, se opreau pentru covrigii pe sfoară, este scoasă la vânzare pentru 100.000 de euro. Cumpărătorul care ar vrea să reînvie tradiția ar putea recupera investiția între 4 și 8 luni, în funcție de producție. Dar, dincolo de cifre, această afacere a marcat generații.
Pentru mulți dintre cei care treceau prin Podu Iloaiei, oprirea la brutăria Remina era o tradiție. Covrigii pe sfoară, colăceii și brânzoaicele scoase din cuptorul soților Mina și Lucian-Eugen Fechete au devenit, de-a lungul timpului, o amintire gustoasă pentru localnici și călători.
Detalii despre imobil și teren
Acum, clădirea în care a funcționat brutăria, un adevărat reper al orașului, este scoasă la vânzare. Prețul orientativ de vânzare este de 100.000 de euro, la care se poate adăuga TVA.
Imobilul se află pe strada Națională (DN 28, după podul peste Bahlui pe dreapta, cum vii dinspre Iași) și are aproape 500 mp construiți, un beci de 87 mp și 699 mp de teren, potrivit anunțului de vânzare, consultat de „Ziarul de Iași”. Construcția ridicată în anii ’80 are spații de producție, grupuri sanitare și vestiare, pereți din zidărie și înălțime de peste 3 metri la nivelul parterului.
- Citește și: Fosta hală Misavan de lângă Family Market Miroslava, scoasă la vânzare. Cât cere proprietarul și ce spune că s-ar putea construi în loc
Acum, dacă ar fi să facem un exercițiu de imaginație, cumpărătorul care ar vrea să reînvie istoria covrigilor pe sfoară ar trebui să vândă aproximativ 250.000 de covrigi (la 2 lei bucata) pentru a acoperi investiția în clădire. La o producție de 1.000 de covrigi pe zi, suma s-ar putea recupera în aproximativ 8 luni, iar dacă s-ar produce 2.000 de covrigi pe zi, timpul necesar s-ar reduce la 4 luni – fără să punem la socoteală și celelalte produse tradiționale care au făcut brutăria celebră.
Urmăriți canalul „Ziarul de Iași” pe WhatsApp. Cele mai importante știri ale zilei sunt disponibile aici
Se lucrează la interioare la momentul actual
Ridicată în anii ’80, construcția este racordată la toate utilitățile și se află în proces de renovare interioară. Potrivit anunțului de vânzare, oferta este flexibilă, în funcție de investițiile care vor mai fi realizate. La momentul actual, se află în proces de renovare interioară. Soții Fechete, supranumiți „regii colacilor și prăjiturilor din Podu Iloaiei”, au înființat brutăria Remina în urmă cu aproape 30 de ani, pornind cu un singur cuptor și trei angajați. Afacerea lor a devenit repede un simbol al zonei și un loc de oprire pentru toți cei care treceau pe drumul național.
- Citește și: O clădire istorică de pe Lăpușneanu, cu chiriași de top, scoasă din nou la licitație. Surpriză: prețul nu este mai mic, ci mai mare
Publicitate și alte recomandări video