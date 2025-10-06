„Regii” păcănelelor de la Iași. Fie ploaie, fie vânt, industria jocurilor de noroc face bani cu carul: cifre financiare spectaculoase în județ

În ciuda celor mai dure reglementări fiscale din ultimul deceniu și a închiderilor impuse de autorități, industria jocurilor de noroc din Iași continuă să genereze cifre spectaculoase. Marje de profit care depășesc 40% și afaceri de peste 10 milioane de euro în cazul liderilor locali confirmă că domeniul rămâne unul dintre cele mai rentabile din județ. Vorbim aici doar despre firmele care au sediul social înregistrat în Iași, nu și despre cele care operează în județ doar filiale.

Industria jocurilor de noroc din România se află sub presiunea unor schimbări fiscale majore. Începând cu 2025, taxele de autorizare, impozitele pe câștiguri și contribuțiile per aparat au fost semnificativ majorate, afectând direct structura de costuri și marjele de profit ale operatorilor. Cu toate acestea, în județul Iași, sectorul continuă să genereze cifre impresionante. Mai mult decât să se mențină pe piață, unele firme locale înregistrează creșteri accelerate de rulaj și profit. Potrivit topului realizat de Camera de Comerț Iași, analizat de „Ziarul de Iași”, activitățile de jocuri de noroc și pariuri rămân printre cele mai profitabile domenii din regiune. Tendința este confirmată și de dinamica numărului de firme: în 2024, au fost active 19 companii cu această activitate principală, față de 15 în anul anterior.

The Jack, Royal Amex și Grand Cassino, liderii industriei de jocuri de noroc din Iași

Într-un top al firmelor din județul Iași realizat de Camera de Comerț și Industrie în funcție de evoluția cifrelor de afaceri, profitului, dar și datoriilor înregistrate anul trecut, The Jack SRL ocupă primul loc în topul întreprinderilor mijlocii. Firma, fondată în urmă cu doar șase ani, a raportat în 2024 o cifră de afaceri de peste 44 milioane lei și un profit net de 2,7 milioane lei. Marja de profit este de aproximativ 6%, semnificativă pentru un domeniu cu rulaje mari. Evoluția este spectaculoasă, având în vedere că în 2023 compania înregistra pierderi de jumătate de milion de lei. Totodată, se observă o creștere a numărului de angajați de la 49 la 67, dar și datorii de 8,2 milioane lei. Structura acționariatului include persoane fizice și juridice din Vaslui, cu legături directe în industria de profil: Toth Imre (34%), Marton Antal Attila (16%) și ADMIRAL COMPANY SRL (50%).

Royal Amex SRL, activă de 13 ani, a raportat în 2024 o cifră de afaceri de aproape 50 milioane lei și un profit net de 3,7 milioane lei. Marja de profit este de aproximativ 7,4%, în scădere față de anul anterior, când firma înregistra un profit net de 9,5 milioane lei la o cifră de afaceri de 51 milioane lei, adică o marjă de peste 18%. Datoriile au crescut la 13 milioane lei, iar numărul angajaților a urcat la 105. Acționariatul este dominat de Prelipcean Cristinel (90.99%), alături de Blendea Ioana Geanina (5.99%) și Scafaru Catalin (3.01%).

Cash Slot VIP SRL, firmă fondată acum șase ani, a declarat în 2024 o cifră de afaceri de 35,4 milioane lei și un profit net de 1,2 milioane lei. Marja de profit este de aproximativ 3,4%, iar datoriile se apropie de 6 milioane lei. Comparativ cu 2023, firma a crescut semnificativ, când cifra de afaceri era de 23,9 milioane lei și profitul net de 1,1 milioane lei. Firma este deținută integral de Ciurdea Madalina Ioana.

Nory Club SRL, activă de 17 ani, a raportat în 2024 o cifră de afaceri de 18,7 milioane lei, dar cu un profit net modest, de doar 700 mii lei. Marja de profit este sub 4%, în scădere abruptă față de 2023, când firma înregistra un profit net de 4,4 milioane lei la o cifră de afaceri de 16,9 milioane lei, adică o marjă de peste 26%. Și aici, numărul angajaților a crescut de la 41 la 58, semn că e loc de creștere. Acționar unic: Gadban Ionela Mica.

Întreprinderi mici: profitabilitate surprinzătoare

Grand Cassino SRL, firmă activă de 18 ani, cu sediul în Pașcani, a raportat în 2024 o cifră de afaceri de 8,4 milioane lei și un profit net de 3,7 milioane lei. Marja de profit este de peste 44%, una dintre cele mai ridicate din industrie. Datoriile sunt reduse, de doar 500 mii lei, iar numărul angajaților a scăzut semnificativ, de la 46 în 2023 la doar 11 în 2024. În anul anterior, firma înregistra un profit net de 2,2 milioane lei la o cifră de afaceri de 8,2 milioane lei. Firma este deținută de Grigore Daniel Catalin (100% CPC).

Dacă tragem linie, industria jocurilor de noroc din județul Iași este marcată de creșteri rapide, consolidări de poziție și marje de profit care, în unele cazuri, depășesc 40%. Cu rulaje care depășesc 10 milioane euro în cazul liderilor de piață, acest domeniu se conturează ca unul dintre cele mai dinamice și profitabile din județ și asta, în ciuda unui an marcat de creșteri de taxe, controale extinse și închideri impuse de autorități. Potrivit datelor oficiale, la nivel național, în 2024 au fost retrase peste 33.000 de aparate slot-machine și au fost închise peste 1.200 de săli de jocuri, majoritatea nu din cauza lipsei de profitabilitate, ci ca urmare a verificărilor și măsurilor administrative aplicate de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. În acest peisaj restrictiv, companiile ieșene din top 5 au raportat afaceri cumulate de peste 157 milioane lei și un profit net de peste 12 milioane lei, cu o medie de 320 de angajați în total, confirmând că, în ciuda presiunii fiscale și legislative, domeniul rămâne unul dintre cele mai rentabile.

Ce reglementări fiscale au fost introduse

Să nu uităm totuși că anul acesta a adus cele mai dure reglementări fiscale din ultimul deceniu pentru industria jocurilor de noroc, dar nu numai aici. Prin Legea nr. 141, Guvernul României a introdus un pachet amplu de măsuri care vizează direct operatorii, atât fizic cât și online. Principalele modificări fiscale sunt: taxa de autorizare pentru jocurile de noroc online: 30% din venituri, dar nu mai puțin de 480 mii euro anual; impozitul pentru pariurile cu cote fixe: 25% din venituri, cu un minim de 240 mii euro; taxa anuală per aparat slot-machine: crescută de la 5.300 la 6.000 euro; taxa pe viciu – dublată, de la 500 la 1.000 euro per aparat și impozitul pe câștigurile jucătorilor – prima tranșă crește de la 3 la 4% sută.

