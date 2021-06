Regina Elizabeth II a primit un trandafir cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la naşterea prinţului Philip

Trandafirul a fost un cadou din partea Societăţii hotricole regale (The Royal Horticultural Society), patronată de regină. Botezat în memoria ducelui, trandafirul a fost plantat într-una dintre grădinile Castelului Windsor.

În 1956, Alteţa Sa Regală a fondat The Duke of Edinburgh Award, descris drept „kit de cultivare prin propriile puteri”. Pentru fiecare trandafir Duce de Edinburgh vândut, va fi făcută o donaţie în sprijinul Living Legacy Fund al The Duke of Edinburgh Award.

Fondul va oferi ocazia tinerilor din diferite medii sociale de a obţine un premiu DofE. Fiecare trandafir cumpărat va ajuta la înfiinţarea de noi centre DofE, va intensifica sprijinul existent şi va sprijini la instruirea a mii de lideri şi voluntari. Prinţul Philip s-a născut pe 10 iunie 1921, în Corfu, şi a murit pe 9 aprilie 2021, la Castelul Windsor.