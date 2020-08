Regiunea Autonomă COVID: de ce epicentrul epidemiei este în Bucureşti şi judeţele vecine din N-V

În această perioadă, Bucureştiul a raportat o creştere cu o şesime din numărul total de cazuri, în Argeş, o treime din cazurile noi s-au înregistrat în perioada analizată, iar în Braşov o pătrime. În Dâmboviţa, în cele 13 zile analizate s-au înregistrat mai bine de o treime din totalul cazurilor raportate, iar în Prahova, aproape jumătate.

Ce a determinat aceste explozii de infectări în cele patru judeţe şi Bucureşti?

Am încercat să obţinem răspunsuri de la şeful Direcţiei pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, care însă ne-a transmis mai întâi că nu poate vorbi la telefon, apoi că, de fapt, el nu discută cu Newsweek România: „Nu am timp, vă rog. Nu am timp. Mulţumesc. Mai scrieţi la Newsweek ce vreţi, că n-are rost să ne întrebaţi. La revedere”.

Am trimis o serie de întrebări şi către Institutul de Sănătate Publică (INSP), ale cărui răspunsuri le vom publica când le vom primi.

O analiză a INSP publicată pentru perioada 20-26 iulie atrăgea atenţia că Bucureştiul şi cele patru judeţe erau pe un trend ascendent, deţinând 37.4% din totalul cazurilor, iar Argeşul avea atunci o rată de

incidenţă cumulată de peste 200/100.000 locuitori. Trendul s-a păstrat şi în săptămâna 27-2 august, cele cinci deţinând 33.9% din totalul cazurilor.

Din cele patru judeţe analizate şi Bucureşti, ne-au răspuns, până la publicare acestui text, autorităţile din trei judeţe. În Bucureşti, purtătoarea de cuvânt a Prefecturii Bucureşti ne-a comunicat că instituţia pe care o reprezintă nu are date despre focarele de coronavirus şi ne-a trimis la Direcţia de Sănătate Publică (DSP), devenită celebră în spaţiul public pentru că nu răspunde la solicitări şi nici la numerele de telefon afişate pe site.

