Reguli noi la construcţia de clădiri noi. Ce trebuie să respecte antreprenorii?

Finalul de an aduce o schimbare majoră în sectorul clădirilor noi private din judeţul Iaşi, fie că vorbim despre locuinţe individuale, blocuri multifamiliale, clădiri de birouri sau alte tipuri de spaţii. Toate clădirile care vor fi construite din anul 2021 în România trebuie să aibă un consum energetic aproape zero, informează Energy Policy Group (EPG). Astfel, clădirile pentru care recepţia la terminarea lucrărilor se efectuează în baza unei autorizaţii de construire emise începând de mâine, 31 decembrie 2020, trebuie să respecte standardul nZEB („nearly zero energy building”), adică să aibă un consum de energie aproape egal cu zero, asigurat în mare parte din surse regenerabile de energie, dar şi printr-un grad ridicat de eficienţă energetică, se menţionează într-un comunicat de presă EPG.