Reguli pentru inceperea scolii in siguranta. Propuneri de la Organizatia Salvati Copiii

Numarul mare de infectii cu noul coronavirus a determinat autoritatile romane sa elaboreze mai multe scenarii cu privire la inceprea noului an scolar. Organizatia Salvati Copiii propune ca in salile de clasa sa se respecte distanta minima de 1,5 metri intre banci, iar acolo unde nu este posibil sa se ia in calcul prezenta prin rotatie.

Intr-o scrisoare deschisa trimisa Viceprim-ministrului, Ministerului Educatiei si Cercetarii si Ministerului Sanatatii, Organizatia Salvati Copiii prezinta concret modul in care pot fi asezate bancile intr-o sala de clasa astfel incat elevii si profesorii sa poata fi prezenti la cursuri cu riscuri cat mai mici de infectare.

Potrivit schitei, intr-o sala de clasa de 50 de metri patrati, bancile pot fi asezate in asa fel incat sa aiba loc 16 elevi, iar distanta dintre acestia va fi de 1,5 metri. Mai mult, intre catedra profesorului si prima banca distanta trebuie sa fie de cel putin doi metri.

Propunerile ONG-ului

* Obligatia de respectare a unei distantari fizice minime de 1,5 metri intre elevi la clasa;

* Implicarea autoritatilor locale in pregatirea scolilor si in minimizarea factorilor de excluziune sociala in randul copiilor;

* Asigurarea consilierii psihologice, a educatiei pentru sanatate pentru elevi si prevenirea situatiilor de bullying/cyberbullying intre elevi;

* Clarificari cu privire la modalitatea de distribuire a tabletelor si a laptopurilor si cu privire la desfasurarea activitatilor didactice in sistemul de invatare online (la distanta);

* Asigurarea mastilor de protectie pentru toti copiii si stabilirea responsabilitatii achizitionarii acestora si a materialelor igienico-sanitare necesare in scoli;

* Elaborarea unui mecanism de raportare a situatiilor de incalcare a dispozitiilor legale cu privire la regulile de siguranta sanitara si la derularea activitatilor didactice.