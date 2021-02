Reînvie USL la Iaşi? Se fac jocurile pentru o majoritate PSD – PNL în CL

Şeful social-democraţilor ieşeni, senatorul Maricel Popa, a spus, vineri, într-o conferinţă de presă, că PSD Iaşi este în "opoziţie constructivă" la Iaşi şi că nu exclude o alianţă cu PNL pentru alegerea celor doi viceprimari ai municipiului.

"Noi suntem în opoziţie, dar într-o opoziţie constructivă. Nu vom susţine niciodată un viceprimar de la alt partid. Când subiectul va fi pe ordinea de zi vom propune candidat propriu pentru postul de viceprimar. Avem cinci consilieri locali, Biroul Judeţean va decide care este cel mai bun candidat pentru viceprimar”, a declarat Popa.

El a precizat că fiecare proiect care vizează dezvoltarea Iaşului va fi discutat în Consiliul Local, adăugând că "PSD Iaşi nu va negocia PUZ-uri sau altceva”.

De partea cealaltă, primarul PNL al Iaşului, Mihai Chirica, a spus, tot vineri, într-o conferinţă de presă, că o eventuală alianţă locală între PNL şi PSD va trebui discutată în forul de conducere al liberalilor ieşeni.

"Sunt oameni responsabili şi în PSD, şi în PNL, sunt convins că şi în USR şi PLUS. (...) Nu sunt un factor responsabil 100% în PNL, ca să pot lua eu o decizie pe persoană fizică, trebuie să luăm o decizie politică şi, probabil, şi domnul Popa a vorbit tot din prisma responsabilităţii politice. De aceea, acum nu pot oferi un răspuns”, a declarat Mihai Chirica.

În Consiliul Local există un blocaj politic, întrucât în prezent niciun partid nu deţine majoritatea simplă.

PNL are 11 mandate de consilieri, USR PLUS nouă, PSD cinci, iar PMP două mandate. Municipiul Iaşi nu are viceprimari, după ce USR PLUS a refuzat propunerea PNL Iaşi de a forma majoritatea în consiliu, acuzând corupţia din Primăria Iaşi.

Surse politice transpartinice ne-au declarat că discuţiile PNL-PSD erau destul de avansate pentru desemnarea viceprimarilor în cadrul şedinţei Consiliului Local de la sfârşitul lunii ianuarie. În schimb, negocierile au fost brusc întrerupte după ce procurorii au anunţat trimiterea în judecată a primarului Chirica în dosarul „Skoda”.

