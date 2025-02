Relațiile dintre tineri se leagă mai ales online: „Am încercat să iau contact cu ea și am fost refuzat”

O privire fugară, un zâmbet schimbat pe ascuns sau o conversație timidă marcau începutul unei povești romantice. Întâlnirile erau spontane, emoțiile erau palpabile, iar curajul de a face primul pas conta enorm

Astăzi, în era tehnologiei, lucrurile s-au schimbat radical. Pentru majoritatea tinerilor, primele flirturi au loc online, pe rețele sociale, aplicații de dating sau prin mesaje. Emoțiile sunt transmise prin emoji și GIF-uri, iar timiditatea poate fi mascată printr-un mesaj bine gândit. Primele impresii se formează pe baza profilurilor virtuale, iar conversațiile pot începe de oriunde, fără a fi nevoie de o întâlnire fizică. Deși tehnologia a facilitat comunicarea și a extins posibilitățile de a cunoaște oameni noi, ea a schimbat dinamica relațiilor.

Majoritatea tinerilor se cunosc inițial prin platforme de social media (Instagram, TikTok, BeReal), aplicații de dating (Tinder, Hinge) sau chiar spații virtuale de gaming (Discord, Fortnite, VRChat). În multe cazuri, un follow, un like sau un reply la o story sunt primele semne de interes. Tinerii din 2025 preferă o combinație de note vocale, meme-uri, GIF-uri. Videoclipurile scurte și reacțiile emoji sunt mai expresive decât textele clasice.

Când decid să se vadă în realitate, întâlnirea este influențată de mai mulți factori, inclusiv tehnologia, așteptările formate online și tendințele sociale. Dacă totul merge bine, urmează o a doua întâlnire, care poate fi mai relaxată.

Chiar dacă tinerii din ziua de azi își încep de cele mai multe ori interacțiunile prin intermediul rețelelor sociale, tot mai mult ar aprecia conexiunile directe, față în față. Conform unui studiu realizat de ,,Cognition”, deși oamenii sunt puternic ancorați în digital, relațiile și interacțiunile directe, față în față, sunt extrem de importante pentru ei, fiind influențați de conștientizarea efectelor negative asociate utilizării excesive a tehnologiei.

„Sunt de părere că e mai ok ca primele interacțiuni să aibă loc fizic, pentru că fizic cunoști persoana mai bine, vezi cum e în viața reală, pe când în spatele unui ecran poate fi oricine și nu știi la cine să te aștepți. Poate fi o persoană care nu reprezintă deloc persoana care e în social media. Personal, cu majoritatea prietenilor, inclusiv iubite, am flirtat pentru prima oară și m-am cunoscut afară. Apoi, am comunicat pe internet, Instagram, Snapchat. Fostei mele iubite i-am scris ceva din chestiile pe care le cunoașteam împreună, ca să înceapă conversația mai ușor.”, a detaliat Ioan, în vârstă de 21 ani.

Pentru colegul său, David Vlad, indiferent că primele interacțiuni au loc la bal sau printr-un mesaj pe Instagram, esențial rămâne felul în care oamenii reușesc să transforme conexiunile virtuale în relații reale și profunde.

,,Este un plus atât în convorbirea online, cât și în convorbirea față-n față. De exemplu, eu am încercat să fac cunoștință fizic cu prietena mea, dar am fost refuzat. O văzusem la un curs, am încercat să iau contact cu ea și am fost refuzat. Apoi, i-am scris pe Instagram și s-a legat. Cred că era mai rușinoasă și de aceea inițial s-a întâmplat asta.”, a precizat David Vlad.