Relaxările „de vară“, premiză pentru valul 4 al pandemiei de COVID-19

În România circulă intens cele trei tulpini mutante mai vechi: tulpina din Africa de Sud, tulpina din Brazilia şi tulpina britanică cu mutaţia E484K, care a generat Valul 3 al pendemiei. „Tulpina indiană a ajuns în Europa, a fost depistată deja şi în România, şi este o chestiune de timp până se va alătura acestui nou «front de lupt㻓, e de părere biostatisticianul Octavian Jurma. „Valul 4 s-ar putea să fie produs dintr-un mix de tulpini. De obicei, avem o singură tulpină dominantă care produce valul, cum a fost tulpina britanică în Valul 3. Acum nimeni nu ştie clar cum va arăta Valul 4 pentru că va fi ceva adaptat la situaţiile locale din fiecare ţară, nu o să fie o situaţie comună peste tot. Morala tragediei din India este bună pentru noi. Ei au considerat că au adus sub control pandemia şi s-au relaxat. Avem ce învăţa de la indieni, pentru că acelea sunt mesajele pe care le-a transmis guvernul lor: relaxaţi-vă, am învins pandemia, totul e ok, hai să revenim la normal. Normalitatea în pandemie este să te infectezi. Normal ce înseamnă? Normă. Adică lucrurile cele mai comune, cele mai probabile, cele mai fireşti. În pandemie, exact ca în război, firescul e să fii ucis. Deci, suntem într-un context complet schimbat decât înainte de pandemie şi de aceea vorbim în acest fel despre normalitate“.

Bilanţul vaccinării: raportări festive, realitate modestă

România a depăşit pragul de 5 milioane de persoane vaccinate cel puţin cu o doză cu o lună înainte de termenul de 1 iunie pe care şi l-a propus şeful CNCAV, dr. col. Valeriu Gheorghiţă. „De la începutul campaniei de vaccinare, din 27 decembrie 2020, au fost administrate 5.341.742 de doze unui număr de 3.355.073 de persoane, dintre care 1.368.404 au primit o doză şi 1.986.669 pe cea de-a doua“, arată CNCAV în raportul oficial din data de 2 mai. Cercetătorul Octavian Jurma e de părere că nu este suficient pentru a relaxa restricţiile. „Targetul de 5 milioane (de vaccinuri până pe 1 iunie – n.r.) a fost un pretext. Avem «fully vaccinated» (n.r. - vaccinaţi complet) 1,9 milioane de persoane, ceea ce este infim, înseamnă sub 20% din 10 milioane. Noi, când facem politică, populaţia e de 21 de milioane, şi când trebuie să măsurăm procentul de vaccinare, populaţia devine de 18 milioane. Incidenţa naţională se raportează la populaţia domiciliată, adică la ăia 21 de milioane. Când măsurăm vaccinaţii, îi măsurăm la ăia 18 milioane. Se alege după criterii strict politice. Realitatea este că suntem 18 milioane în ţară şi ei speră că dacă vaccinează 10 milioane vor asigura o rată de vaccinare de 60%. Dar chiar dacă vaccinul este promovat intensiv, chiar dacă poţi să te vaccinezi doar cu buletinul, chiar dacă e zi şi noapte deschis, vedeţi că la Timişoara s-au vaccinat 7.000 din 10.000, deci niciodată nu o să vaccinăm la maximum. Maximum la care putem spera este la 70%“, a declarat Octavian Jurma.

Continuarea, pe adevarul.ro