Relu Fenechiu, proces în instanță după ce a fost amendat în trafic pentru că făcea poze la un accident rutier. Nu a putut contrazice Poliția

Fostul lider liberal Relu Fenechiu a ajuns din nou în fața judecătorilor. De această dată, pentru o simplă contravenție rutieră. El nu a reușit să-i convingă pe magistrați să o anuleze.

În plângerea adresată Judecătoriei, Relu Fenechiu a afirmat că fusese sancționat cu patru puncte de penalizare degeaba. Pe 14 iulie anul trecut, circula regulamentar pe DN 39, dinspre Mangalia spre localitatea 2 Mai, când a observat în fața sa un ambuteiaj apărut în urma unui accident rutier. Redusese viteza până oprise complet în coloană. După oprire, își scosese telefonul pentru a fotografia accidentul, când s-a apropiat de el un polițist care i-a spus că urmează să fie sancțional contravențional pentru folosirea telefonului mobil. Încercase să explice că nici nu vorbea, nici nu scria mesaje, și că mașina era oprită, dar fără niciun rezultat. Fenechiu a afirmat că ar fi o persoană extrem de disciplinată în trafic, conștientă de rigorile legale, motiv pentru care nu ar fi încălcat legea.

Nu a reușit să demonstreze că a circulat regulamentar

Conform legii, atunci când o faptă contravențională este observată prin propriile simțuri de un agent al legii, procesul-verbal întocmit de acesta se bucură de prezumția de veridicitate și autenticitate. Cel care contestă procesul-verbal este obligat să demonstreze că lucrurile ar fi stat altfel. Acesta a fost și argumentul adus în instanță de reprezentanții Inspectoratului Poliției Județene Constanța.

„Deşi petentul a contestat procesul-verbal, acesta nu a administrat nicio probă concretă de natură să contrazică constatările agentului constatator, nu a prezentat o explicaţie raţională motivului pentru care agentul ar fi întocmit procesul-verbal consemnând o situaţie nereală, pentru a se ridica un dubiu cu privire la obiectivitatea acestuia. Susţinerile sale sunt simple afirmaţii fără valoare probatorie care nu pot justifica anularea procesului-verbal”, au arătat aceștia.

Raționamentul a fost preluat de magistrați, care au precizat că Fenechiu nu reușise să demonstreze că ar fi circulat regulamentar. Cum procesul-verbal fusese întocmit regulamentar, judecătorii nu aveau niciun motiv să-l anuleze, așa că plângerea fostului ministru a fost respinsă. Sentința Judecătoriei a fost contestată de Fenechiu, procesul urmând să se reia în fața Tribunalului la mijlocul lunii februarie a anului viitor.

