Repartizarea profesorilor suplinitori la Iași: peste 2.000 de posturi disponibile

Săptămâna aceasta continuă ședințele de repartizare a cadrelor didactice, după ce modificările aduse de Legea 141/2025 au crescut norma didactică de la 18 la 20 de ore.

Conform datelor transmise de Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Iași, profesorii vor putea alege dintre cele 2.000 de posturi disponibile în județ.

În zilele de 26 și 27 august, în sala de festivități a Colegiului Național de Artă „Octav Băncilă”, vor avea loc ședințele publice de repartizare pentru:

candidaţilor care au obţinut cel puţin media de repartizare 7 la concursul naţional, sesiunea 2025, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, având prioritate candidaţii care beneficiază şi de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2025-2026, în condiţiile art. 63 sau art. 87 din Metodologia-cadru, în baza notei/mediei de repartizare minimum 7 la concursurile naţionale, sesiunile 2024 şi/sau 2023, respectiv 2024, 2023, 2022 şi/sau 2021 pentru învăţători/profesori pentru învăţământ primar;

solicitărilor pentru detașare la cerere prin continuitate;

solicitărilor pentru detașare la cerere în ordinea descrescătoare a mediilor (pentru cadrele didactice titulare care au participat la concursul naţional 2025);

solicitărilor pentru detașare la cerere prin concurs specific în ordinea descrescătoare a punctajelor (pentru cadrele didactice titulare care au depus dosar pentru evaluare).

În zilele de 28 și 29 august, tot la Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă”, vor fi ședințe publice pentru:

soluționarea cererilor cadrelor didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 87 din Metodologia-cadru;

repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului școlar, conform anexei nr. 18 la Metodologia cadru.

Programarea ședințelor publice de pe 26 și 27 august este afișată pe site-ul ISJ Iași.

Lista posturilor disponibile la data de 22 august poate fi accesată AICI.

