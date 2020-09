Repede ochire asupra alegerilor locale

Alegeri cu final previzibil în vreme de pandemie. PNL a reuşit parţial să reziste asaltului populist iresponsabil al stângii. Sunt semnele disperării în operaţiunea acesteia. Prin ea, stânga încearcă să ţină ţara pe loc şi să o condamne la subdezvoltare. Prima concluzie preliminară este aceea că alegerile locale nu au un mare câştigător. PNL nu a reuşit să se detaşeze în câştigător major, deşi şi-a consolidat poziţia întâia în preferinţele electoratului. Dar e mai mult o confirmare a trendului. Atenţie însă, trendurile vin şi pleacă! Este deja a treia victorie succesivă, după europarlamentare şi prezidenţiale, dar mult sub aşteptările liderilor, care au afişat un optimism uşor exagerat. Sunt multe învăţăminte pe care PNL trebuie să le tragă din recenta campanie electorală. Depinde doar de el dacă va avea luciditatea să facă o analiză profundă şi nu una circumstanţială. Victoria PNL este pe muchie de cuţit, în vreme ce alegerile parlamentare se anunţă tumultoase. Dacă nu va promova personalităţi cu greutate politică, morală şi intelectuală, PNL riscă să fie tot mai mult asociat cu trecutul combinaţiilor de la masa verde. Deocamdată mai funcţionează inerţia electoratului captiv faţă de un partid sau altul. Dar în regiunile dinamice din ţară, opţiunile sunt tot mai atent filtrate. Partidele care nu vor valorifica potenţialul de maturitate al electoratului riscă să devină tot mai puţin semnificativ. Se întrevede clar că nu vom mai avea lideri locali cu multe mandate decât în cazuri excepţionale. Rata de înnoire se va accentua, cu excepţia zonelor sărace şi încremenite mental în trecut. Or din păcate, mai mult de jumătate din Moldova, dar şi Oltenia în totalitate, sunt în această situaţie. Un alt adevăr confirmat de aceste alegeri este că Transilvania se detaşează în provincie fruntaţă nu doar economic, dar şi politic, prin dinamism şi europenitate.

PNL are două opţiuni majore în urma acestor alegeri: 1. să colaboreze cu USR, întărind astfel convingerea că este un partid pentru viitor; 2. să se întoarcă la modelul combinatorist, colaborând cu PSD pentru a obţine puterea. Abia aici joacă PNL marea carte a viitorului. Dacă înţelege să renunţe la metehnele din trecutul recent, are şansa să-şi consolideze poziţia de lider politic. Nu este simplu să colaborezi cu USR PLUS. Dar abia aici este testul maturităţii. Generaţia care-şi doreşte schimbări majore abia a intrat în acţiune, iar poziţia ei se va întări. Aceasta va sancţiona combinaţiile pe sub masă, de dragul funcţiilor, a victoriei de moment şi a spiritului prădalnic al găştilor.

USR PLUS este vedeta acestor alegeri. Fără trecut şi cu o identitate ideologică destul de confuză, a avut determinarea să se bată pentru scoaterea penalilor din politică şi a luptat la baioneta cu PSD. Ei au adus un nou suflu în politică şi au confirmat. Acum au cea mai mare îndreptăţire să-şi aroge victoria de la Bucureşti. Orice s-ar spune, Nicuşor Dan este produsul culturii lor politice, iar scorul de la Consiliul Local Bucureşti o confirmă. Victoria lui Nicuşor Dan este una a bunului simţ, dincolo de toate ingredientele otrăvite ale campaniei Gabrielei Firea. Succesul lui confirmă faptul că nu trebuie sa fii nici vedetă, nici măcar retor, că nu e obligatoriu să ai nici carismă pentru a câştiga. Aşa greoi la vorbă cum este, Nicuşor Dan a avut determinarea şi tenacitatea de a se bate pentru Bucureşti, reuşind din a treia încercare. Cu el s-ar putea să apară o generaţie de politicieni oneşti şi fără zorzoane.

Declaraţia zilei la Iasi îi aparţine lui Cosette Chichirău: „Am câştigat bătălia valorilor!”. De reflectat, nu de tratat cu uşurinţă şi superioritate.

PSD moare, dar nu se predă! Aceasta se vede din rezultatul alegerilor locale, pe care de treizeci de ani le câştigă fără probleme. Dar pârghia populismului a început să slăbească. PSD este atât de împotmolit în trecut, încât nu mai poate câştiga decât la sate şi în târguri. Aceste alegeri au confirmat caracterul reacţionar şi ultrapopulist al acestui partid. Nu exclude ca prin apropierea lui Pavelescu de la PNŢCD să încerce chiar preluarea zestrei electorale ţărăniste.

Orice partid responsabil care-şi leagă numele de PSD se autodistruge. Aviz amatorilor! Aviz nostalgicilor USL! Trebuie să ai maturitatea să pierzi puterea, dar să nu te aliezi cu Partidul Sărăciei Durabile (PSD). Îmi vin în minte vorbele bătrânului Cato: Cartago delenda est!

PMP câştigă ici-colo, deşi dispariţia lui nu ar lăsa niciun gol. Dacă un partid îşi datorează existenţa unui om, acela este PMP. Dar el va dispărea curând, la fel ca PRM. PMP-işti, pregătiţi-vă să-l împăiaţi pe Băsescu şi să-l puneţi la fereastră! Este „popular” PMP? Adunătura de fesenişti a devenit peste noapte creştin-democratică?

Alte revelaţii ale localelor sunt dispariţia ALDE şi lovitura sub centură încasată de partidul lui V. Ponta. Îi asociez pe liderii lor întrucât sunt egali în ticăloşie. Este foarte bine. Scena politică se va mai curăţi de personaje sinistre, care au mizat totul pe tupeu şi combinaţii. Dacă nu vor fi salvaţi de PSD, în mod logic ar trebui să dispară. Aşa se va întâmpla cu toate partidele care nu văd cu ochiul liber că poporul este mai dinamic, mai inteligent şi mai hotărât decât ele. Era şi timpul, după treizeci de ani de lucrare a poporului român asupra lui însuşi.

Mihai Dorin este istoric şi publicist