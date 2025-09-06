Repetabila himeră

Zilele acestea, căruța fotbalului intern s-a oprit în prima dintre cele trei pauze programate pentru echipele naționale. Menite, oftăm noi din toți rărunchii, să ducă echipa României la un Campionat Mondial pentru prima oară după 1998, în amintirea acelei generații care a strălucit cu patru ani mai devreme pe meleaguri americane. Frumos arc peste timp, ar spune o metaforă la modă, ținând cont că acum (ca și atunci!) competiția se desfășoară peste marele Ocean. Împrejurările sunt diferite și nu sunt greu de deslușit.

Ambientul actual este un campionat mondial cu 48 de echipe, număr dublu ca în 1998. Motiv de frecături de mâini pentru optimiști și de zâmbete strâmbe pentru sarcastici („prost să fii să nu te califici în condițiile acestea”). Numai că realitatea este cu totul alta, și cei apropiați de fenomen o știu. Pomparea numărului de echipe la turneul final este în beneficiul oricărei confederații, numai al UEFA, nu! Scopul forului mondial este de a răspândi fotbalul în toate cotloanele terestre, nu de a aduce laolaltă cele mai bune „n” echipe de pe mapamond. Nu e vorba exclusiv de zone excentrice. America de Sud, a doua zonă continentală ca prestigiu după Europa, califică 70% din națiunile componente, din CONCACAF vor mai veni trei țări, pe lângă SUA, Canada și Mexic calificate din oficiu. Vom admira la Mondialul de anul viitor echipe ca Uzbekistan, Iordania, plus eterna și fascinanta Nouă Zeelandă, și urmeză să așteptăm Venezuela sau Bolivia plus cine-știe-ce-surprize din Africa.

Iară noi? Noi, epigonii? Pardon: noi, europenii? Ce spune matematica? 12 grupe de câte 4-5 echipe, din care numai primele clasate traversează direct Oceanul. Cele clasate pe locul II, plus patru reportate din Liga Națiunilor, se bat pentru patru locuri eligibile în două tururi de baraj într-o singură manșă… Și pentru că multă ceață se întrevede chiar și de pe canalele TV, să încercăm să o risipim. La primul baraj, se ține cont de coeficientul UEFA, iar capii de serie vor fi gazde. Dacă România (să zicem) ocupă locul I în grupă ar avea șanse minime să prindă barajul ăsta pe teren propriu. Printre „argumente” ar fi Turcia, Serbia, Norvegia sau Cehia, care zbârlesc părul aproape cât „balaurii” favoriți. Dacă dintr-o minune reușim să trecem de hopul ăsta, mai există un baraj, fără capi de serie, și cu gazde trase la sorți.

În plus, cu toată bafta tipic românească avută la grupe, fiindcă am avut cel mai accesibil cap de serie, am feștelit-o în cel mai pur stil carpato-danubiano-pontic cu Bosnia pe teren propriu, iar lamentațiile selecționerului vizavi de arbitri aduc mai degrabă de bălăcăreala din L1 decât de Generația de Aur. Și așa era greu, fie chiar și din cauza condiției noastre de europeni, dar dificultatea asta pare a se transforma în imposibilitate după ce ne-am tras singuri la gioale.

Și totuși, suporterii optimiști (așa cum trebuie să fie toți suporterii, mai ales ai naționalei) mai au un atu de aruncat pe masă: Mircea Lucescu, un monument viu al fotbalului românesc. Însă, dincolo de venerație și de prestigiu, întrebarea este dacă mai poate produce marele Luce vreo minune în fotbalul românesc? Utopică până acum 10 ani, ideea „Mircea Lucescu selecționerul României” a devenit realitate din motive reciproc avantajoase. FRF avea nevoie de un nume prestigios pentru a închide gurile rele care au aruncat mereu venin în ultimele mandate. După eșecurile cu Hagi și Bölöni, Lucescu rămânea ultima șansă pentru Burleanu &Co. Pe de altă parte, însuși octogenarul tehnician a dorit o ultimă performanță a vieții, după răsunătorul și umilitorul eșec din Turcia. Trendul ascendent al naționalei, construcția migăloasă și răbdurie a lui Edi Iordănescu, i-a dat speranțe lui Lucescu, care numai cu câțiva ani în urmă ar fi fugit ca dracul de tămâie de o astfel de propunere indecentă. Acum, câteva retușuri ar fi fost suficiente pentru a ataca piscurile.

Numai că, din motivele pe care tot le-am evidențiat mai sus, din conjuncturile sistemului și – mai ales – din presupunerea că în fotbalul românesc mai e mult de lucru, nici chiar Mircea Lucescu nu mai poate realiza minuni. Calificarea la Cupa Mondială din 2024, rămâne în continuare o himeră!

PS: Să susținem, totuși, naționala României condusă de Lucescu, pentru a încheia această experiență cel puțin cu speranța că se mai pot face lucruri frumoase în fotbalul nostru.

