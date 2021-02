REPORTAJ - Am fost la centrul de vaccinare Popricani. Suflă vântul! „Vaccinul nu e de la Dumnezeu”

Locuitorii din Popricani sunt nevoiţi să se programeze în municipiul Iaşi pentru a se imuniza. Primăria a pus la dispoziţie un spaţiu în Căminul Cultural şi a obţinut autorizaţie de la ISU. "Măcar este bine că ne-au anunţat şi nu am cheltuit resurse ca să îl pregătim”, a precizat Ion Tănasă, primarul comunei Popricani. "Dacă am avea şi noi centru, ar fi de mare ajutor pentru oameni, cu siguranţă ar veni, şi eu şi colega mea am putea să mergem să ajutăm acolo după programul de la cabinet", arată Dana Apostol, medic de familie.

Comuna Popricani este una dintre comunele care se aflau la finalul anului trecut pe lista localităţilor unde trebuia să existe un centru teritorial de vaccinare anti-COVID, dar care nu a mai fost deschis. Iniţial, în judeţul Iaşi s-a discutat despre deschiderea a 31 de centre de vaccinare, 16 în municipiul Iaşi, patru în Paşcani şi câte un centru în Miroslava, Holboca, Târgu Frumos, Tomeşti, Hârlău, Ciurea, Belceşti, Deleni, Podu Iloaiei, Răducăneni şi Popricani. Centrul de vaccinare din Popricani urma să fie amenajat în interiorul Căminului Cultural, s-au stabilit circuitele, s-au făcut şi schiţe pe hârtie, cu circuite funcţionale, dar în realitate centrul nu este funcţional şi nici nu se află în lista celor opt care se vor deschide de pe 15 februarie. De lunea viitoare vor fi inaugurate centre în comunele Ciurea, Ţibăneşti, Vlădeni şi Rediu, la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa”, la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară precum şi în Târgu Frumos.

„Noi ţinem mereu legătura cu Prefectura, iar când ni se va cere sprijinul noi vom fi pregătiţi. Când s-a discutat despre centru am propus căminul cultural, s-a făcut inspecţia de la ISU, am primit avizul de la ei, au venit şi cei de la DSP, le-am trimis şi schiţa cu circuitele de intrare-ieşire, vorbisem deja şi cu medicii de familie care să se ocupe de logistica sanitară. Măcar este bine că ne-au anunţat şi nu am cheltuit resurse ca să îl pregătim”, a precizat Ion Tănasă, primarul comunei Popricani.

Nu este nici vaccin, nici personal medical suficient

Acesta mai spune că dacă ar fi nevoie de deschiderea centrului în două-trei zile acest lucru ar fi posibil pentru că organizarea de bază există, doar trebuie să se concretizeze. „Am vorbit cu medicii de familie în legătură cu dulapurile pentru medicaţie, paturile de consultaţie, am avut deschidere din partea lor. Frigider avem achiziţionat, avem apă curentă, chiuvetă, nu e nevoie de chiuvetă mobilă ca în alte centre care sunt organizate în săli de sport. Am stabilit unde va fi sala de aşteptare, încăperea unde vor fi consultaţi pacienţii, unde se va face efectiv vaccinarea, unde vor aştepta cele 15 minute”, explică primarul.

Discutând cu medicii de familie despre asigurarea turelor necesare, a descoperit că mai are nevoie de personal medical care să se ocupe de imunizarea persoanelor. În comună sunt trei medici de familie, doi sunt în Popricani şi unul în Vânători, iar primarul spune că toţi trei ar putea să se ocupe şi de centrul de vaccinare, însă doar după terminarea programului de la cabinete. „Când s-a pus problema înfiinţării centrului, i-am întrebat şi mi-au spus că ar putea acoperi două-trei zile dintr-o săptămână, dar că nu pot acoperi întreaga săptămână pentru că au şi activitatea lor curentă. M-am şi oprit din a căuta resursa umană şi stăm în «stand by». Însă şi primarii comunelor din jur mi-au spus că vor ajuta şi ei cu medicii lor. Problema e că nu este vaccin, şi nici personal pe măsură”, a concluzionat Ion Tănasă.

Dorinţă de vaccinare există, însă Iaşul e singura variantă

Între timp, bolnavii cronici sau vârstnicii care au dorit să se vaccineze s-au orientat către centrele de vaccinare din Iaşi, iar unii dintre ei şi-au făcut chiar şi doza de rapel. Au existat şi trei persoane care au solicitat ajutor de la Primărie pentru a putea ajunge la un centru de vaccinare din Iaşi pentru că nu aveau cum ajunge. „Dorinţă din partea oamenilor există, au mers la Iaşi la primele centre care s-au deschis, s-au programat prin call center sau prin platformă. Am făcut chiar şi o listă, unde îi trec pe cei care mă sună şi îmi spun că vor să fie imunizaţi. Sunt până acum 18 bolnavi cronici care aşteaptă”, a precizat dr. Dana Apostol, medic de familie în comuna Popricani.

Cabinetele celor doi medici de familie din Popricani sunt mutate de mai bine de un an în incinta Primăriei, la etajul I, după ce clădirea în care funcţionau anterior a intrat în renovare prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală. Medicul spune că dacă ar fi deschis centrul din sat, cu siguranţă ar exista mulţi oameni dornici să se vaccineze şi cărora le este greu să se deplaseze până în oraş. „Este păcat pentru oamenii de aici care vor să se vaccineze şi trebuie să meargă până la Iaşi. Chiar înainte de 8 februarie m-au sunat de la Probota, chiar şi de la Andrieşeni că ar vrea să vină aici să se vaccineze şi sunt vreo 40 de kilometri de acolo. Dacă am avea şi noi centru, ar fi de mare ajutor pentru oameni, cu siguranţă ar veni, şi eu şi colega mea am putea să mergem să ajutăm acolo după programul de la cabinet. Din păcate momentan este doar o incertitudine”.

„Dumnezeu aşa ne-a lăsat, să păstrăm corpul aşa cum este”

Pe lângă oamenii care deja s-au vaccinat sau cei care sunt hotărâţi că este mai bine să se vaccineze, mai este şi categoria persoanelor care sunt sceptice cu privire la eficienţa imunizării prin vaccin. Mariana este o femeie de peste 60 de ani din Popricani care spune că încă stă în dubii, însă astăzi urmează să discute cu medicul de familie care are cabinet în Iaşi şi va vedea care este şi sfatul său înainte de a lua o decizie. Spune că şi ea, şi soţul său suferă de mai multe afecţiuni, şi că le este teamă.

„Eu şi soţul meu suntem suspicioşi în ce priveşte vaccinul, avem o fată care lucrează ca infirmieră în Germania şi a cerut sfatul unor asistente de acolo care i-au zis că noi cu vârsta noastră ar trebui să mai aşteptăm puţin. Nu sunt pentru medicaţia asta agresivă asupra corpului uman pentru că tot ce se introduce în corpul uman e ceva ce nu e lăsat de la Dumnezeu, dacă El aşa ne-a lasat, să păstrăm corpul asa cum este. Deci mai stăm, mai cerem sfat de la medici, de la cei mai tineri poate au mintea mai deschisă”, crede Mariana.

Femeia mai spune că dacă s-ar deschide centru de vaccinare în sat i-ar scuti pe alţi oameni de drumul până la Iaşi şi care s-ar expune astfel unui pericol de infectare. „Noi nu ieşim nicăieri, avem totul în cămară pus, pâinea o fac în casă. Foarte rar ies după apă, fructe sau dacă am nevoie de ceva ce nu am pus de astă toamnă. Noi ne protejăm aşa”, a concluzionat femeia.