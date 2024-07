REPORTAJ Atmosfera printre candidați, la înscrierea la facultate. „Sunt de la țară. Vreau facultatea asta ca să-mi fac propria afacere”

În ceea ce privește Facultatea de Horticultură, aflată în a treia zi de înscrieri la licență, candidații au început să-și depună dosarele. La această facultate pot fi admiși 165 de absolvenți de liceu. ,,Suntem abia în a treia zi de înscrieri. La studiile de licență avem scoase la concurs 120 de locuri la buget și 45 de locuri la taxă. Momentan, avem 15 candidați”, a declarat Cintia Colibaba, prodecan cu activitatea de cercetare.

Astfel, atât profesorii implicați în procesul de înscriere, cât și studenții voluntari au ținut să precizeze că se așteaptă ca în zilele următoare numărul candidaților să crească. Deocamdată nu toate secretariatele liceelor au eliberat documentele necesare înscrierii.

Totodată, ieri a fost și ultima zi de înscrieri pentru programele de master de la Horticultură. S-au înscris 105 persoane. ,,La Facultatea de Horticultură, sesiunea iulie 2024, am avut scoase la concurs pentru studiile de master 84 de locuri la buget și 20 de locuri la taxă. Azi se finalizează înscrierea. Avem înscriși 105 candidați”, a adăugat prodecanul.

De asemenea, din acest an au apărut și noi specializări. ,,Suntem foarte bucuroși de masterul nou pe care Facultatea de Horticultură în acest an l-a oferit studenților: Managementul și Protecția Mediului, și suntem extrem de încântați și de specializările de la licență: Horticultură, Peisagistică, Ingineria Mediului și Biotehnologie agricolă”, a conchis prodecanul.

Candidații surprinși la înscriere erau entuziasmați de pașii către o noua etapă din viața lor. Chiar dacă la orele prânzului termometrele indicau și 38 de grade Celsius, acest fapt nu l-a împiedicat pe Mihai Chelariu, un tânăr din Fântânele, să se înscrie la facultate. ,,Sunt din județ, de la țară. Aș vrea să fiu admis la Facultatea de Horticultură. Mi se pare foarte interesant, am și prieteni mulți aici, mă simt bine, îmi place și campusul. Media la Bacalaureat a fost 6,45. Cred că am șanse să fiu admis. Părinții mei nu lucrează în domeniu, dar ar fi o idee să-mi deschis eu ceva. O fermă sau o afacere”, ne-a mărturisit candidatul.

Și Andreea, absolventă a unui liceu Tehnologic din oraș, vrea să devină antreprenor, dezvoltând o seră a familiei.

,,Am considerat că doar aici pot avea un viitor, real. Îmi doresc să am propria mea afacere, să lucrez pentru mine. Iar agricultura oferă foarte multe oportunități în ziua de azi. La Facultatea de Horticultură cred că pot învăța toate lucrurile ce țin de acest domeniu. Părinții mei au câteva terenuri la Răducăneni, aș putea să le înmulțesc eu. Să transform totul într-o afacere modernă. Am ales USV și pentru că, spre deosebire de alte facultăți, am auzit că aici sunt mai multe locuri la buget și burse destul de mari. Nu mi-aș dori să intru la taxă.”, a menționat tânăra.