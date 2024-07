REPORTAJ Campionii din Copou – Elevii români, pe primul loc la Competiția Internațională de Robotică „Maryland Tech Invitational” 2024

Evenimentul s-a desfășurat la Johns Hopkins Applied Physics Laboratory, Laurel, Maryland, SUA. Echipele au concurat în alianță, demonstrând încă o dată excelența elevilor români în domeniul roboticii.

Competiția MTI este similară cu „First Tech Challenge” (FTC), având aceleași reguli și repere tehnice, dar fără premiile adiacente pentru abilități non-tehnice. Fiecare echipă a jucat opt meciuri, urmate de semifinale și finale. Echipa CyLiis a fost aleasă de Ro2D2 pentru a forma o alianță, decizie care i-a condus spre succes.

Locul I la competiția internațională de robotică

Directoarea Liceului de Informatică „Grigore Moisil” din Iași, Adina Romanescu, a subliniat importanța acestei victorii, menționând că locul I la o competiție internațională la care au participat 40 de echipe din întreaga lume este un rezultat remarcabil.

„Locul I a fost obținut în alianță cu alte două echipe de robotică, dintre care una din România, care este un exemplu pentru noi și o inspirație constantă. Această performanță este rezultatul implicării multor generații de elevi și absolvenți și, desigur, a mentorului Mirela Țibu”, a declarat directoarea, adăugând că această realizare aduce o mare bucurie și recunoaștere eforturilor depuse de echipă.

Ștefan Buruiană, membru al echipei CyLiis, a spus că încă de la începutul sezonului, din septembrie 2023, echipa visa și spera să ajungă la etapa internațională a competiției.

„Eram sigur că suntem foarte buni, trebuia doar să ne descurcăm la potențialul nostru maxim în zilele competiției. Am reușit să facem asta la MTI, în iunie, câștigând competiția. Anul acesta ni s-a spus că trebuie să punem niște hexagoane pe o tablă pusă la 60 de grade față de pământ și să facem anumite forme cu acestea, pentru a obține cât mai multe puncte. Pe lângă asta, robotul trebuia să arunce un avion de hârtie în afara terenului, dar să cadă cât mai aproape de teren. În plus, la final, robotul trebuia să se ridice pe o bară. Cred că anul acesta am avut unul dintre cei mai rapizi roboți când vine vorba de cât de repede putea lua hexagoanele și să le pună pe tablă, făcând asta în doar câteva secunde”, a transmis tânărul.

Elevii ieșeni au ajuns în America

Dragoș Băbușanu, responsabil de proiectarea robotului CyLiis, a explicat că echipa a pus accent pe îmbunătățirea sistemelor robotului între competiția FTC și MTI.

„Timpul a fost limitat între FTC și MTI și cred că cel mai bun lucru pe care l-am putut îmbunătăți a fost antrenamentul pentru conducători. Robotul este controlat de doi șoferi, dintre care unul controlează șasiul și celălalt controlează restul subsistemelor. Pe partea mecanică am reușit să îmbunătățim sistemul de cățărare, întrucât robotul trebuie să fie suspendat timp de câteva secunde la finalul fiecărui meci. Am reușit să aducem câteva îmbunătățiri și în ceea ce privește luarea pixelilor de jos”, a precizat elevul de clasa a XI-a.

Competiția Internațională de Robotică „Maryland Tech Invitational” se desfășoară în afara sezonului, iar Dragoș ne-a explicat că pentru a ajunge la acest concurs fiecare echipă trebuie să trimită un videoclip în care arată cum funcționează robotul.

„Spre deosebire de competiția FTC în care sunt luate în calcul toate calitățile echipei, de la design, strângere de fonduri și mult alte lucruri, MTI-ul este numai despre robot. Noi am făcut un videoclip în care am arătat cum merge robotul la capacitate maximă, iar cei de acolo au ales top 40 cei mai buni roboți”, a transmis acesta.

Echipa Ro2D2 din Ploiești se afla în topul clasamentului și a ajuns căpitan de alianță. Asta înseamnă că și-a putut alege două echipe care să facă partea din alianță, una dintre ele fiind CyLiis. Alegerea este făcută după compatibilitatea dintre autonomia roboților.

„Nu m-am gândit niciodată că aș putea să ajung în America, în special să câștigăm o astfel de competiție. Suntem foarte bucuroși că am avut oportunitatea să ajungem și să concurăm cu echipe foarte puternice. Această experiență m-a ajutat să mă dezvolt atât pe plan profesional, cât și pe plan personal. Echipa Ro2D2 a avut încredere în noi și ne-a ales în alianță, iar pe această cale îi mulțumim!”, a declarat Antonia Ciobanu, responsabilă de departamentul de Design, Marketing și Fundraising al echipei CyLiis.

Echipa Peppers a participa la MTI 2024

Echipa Peppers, de la Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” din Iași, a participat și ea la competiție, dar nu a ajuns în semifinale, jucând doar cele opt meciuri.

„A fost o experiență constructivă, atât pentru mine, cât și pentru echipă. În această competiție am avut ocazia să cunoaștem multe echipe de robotică și să învățăm de la ele.Una dintre echipele din America încă păstrează legătura cu noi. Acest eșec de acum ne va ajuta enorm de mult pe viitor și sunt sigur că vom reuși să ajungem mai departe în sezonul următor”, a precizat Albert Grosu, membru al echipei Peppers.

Despre performanța celor două echipe de robotică de la Liceul de Informatică „Grigore Moisil” din Iași, coordonatoarea acestora, Mirela Țibu, profesoară de informatică, spune că a fost obținută prin lupte grele și alianțe diverse.

„Performanța este atât a echipei CyLiis, care a câștigat, cât și a echipei Peppers care a participat. Competiția aceasta a fost pe șablonul competiției mondiale din luna aprilie. Prin acest campionat am extins nevoia de competitivitate a copiilor. Au muncit un sezon întreg să producă un robot extraordinar de bun, iar robotul celor de la CyLiis a fost un robot foarte bine clasat în întregul sezon. S-au făcut clasamente în decursul sezonului, iar robotul echipei CyLiis a fost mereu în top, însă și robotul Peppers a fost pe alte componente. Este vorba și despre o colaborare cu celelalte echipe, chiar dacă sunt competitiori în teren. În backstage, există o colaborare admirabilă între ei, iar eu consider că acesta este cel mai mare beneficiu al unui astfel de campionat”, a declarat Mirela Țibu, coordonatoare echipelor de robotică CyLiis și Peppers.

Au fost cinci echipe din România la MTI 2024

La MTI 2024 au fost selectate 40 de echipe de robotică, dintre care cinci au fost din România: CyLiis și Peppers de la Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” din Iași, Ro2D2 de la Colegiul Național „Mihai Viteazul” și Eastern Foxes de la Colegiul Național „Ion Luca Caragiale” din Ploiești și ByteForce de la Colegiul Național „Vasile Alecsandri” din Galați.

Echipa CyLiis a participat și în anul 2023 la Concursul Internațional de Robotică Maryland Tech Invitational, iar în FTC activează de șapte ani. Peppers a participat anul trecut la Competiția Internațională „First Tech Challenge” din Houston, Texas, unde a obținut premiul Motivate Award, locul al II-lea. La etapa națională a aceleiași competiții din 2023, echipa a câștigat locul al II-lea cu premiul „Inspire Award”, iar robotul lor s-a clasat pe locul al V-lea la nivel național.

Anul acesta, cele două echipe de robotică de la Liceul de Informatică „Grigore Moisil” din Iași – Peppers și CyLiis – au participat la etapa națională a „First Tech Challenge”. CyLiis a fost foarte aproape de calificarea la etapa internațională, obținând Premiul Inspire 3 la etapa națională desfășurată la Iași, în perioada 22-24 martie.

