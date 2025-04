REPORTAJ – Ce nu s-a văzut la Semimaraton, dincolo de numărul de kilometri? De la „nu pot” la „am reușit”. Secretele doamnelor alergătoare de 64 și 71 de ani

Reporteri „Ziarul de Iași” au participat, la fel ca anul trecut, la Semimaraton, atât pe traseu, cât și printre participanți, pentru a surprinde atmosfera evenimentului. Astfel, am înțeles entuziasmul alergătorilor și creșterea continuă a numărului de participanți de la o ediție la alta. Cum să nu te înscrii din nou când, în timpul cursei, oameni necunoscuți te încurajează, oprindu-se pe marginea traseului pentru a-ți spune „mai ai un pic”, chiar dacă nici măcar nu ai depășit jumătatea traseului?

Îți mai amintești de doamna Maria și de micuța Amalia de la semimaratonul de anul trecut? Le-am întâlnit din nou și anul acesta și ne-au promis că ne vom revedea și la ediția viitoare. De asemenea, am avut ocazia să discutăm și cu Mihai, Amanda, Petru, Ramona, Darius și doamna Mariana, a căror pasiune pentru alergare o veți descoperi în continuare. Am aflat de la ei ce înseamnă cu adevărat „alergarea”, despre cum înveți să îți depășești limitele, să îți acorzi timp și să dai tot ce ai mai bun.

„Este extraordinar să alergi!”

Mihai are 27 de ani și se autointitulează „alergător ocazional”, deși este al treilea an consecutiv când participă la Semimaraton Iași. În 2023 și 2024 s-a înscris la cursa de 21 de kilometri, dar acum și-a dorit să alerge doar 10 kilometri, din dorința de a scoate un timp cât mai bun.

„Alerg ocazional și consider că este foarte important să facem mișcare. Recomand tuturor să încerce acest sport, deoarece poate fi practicat oricând, de oricine și oricum. Semimaraton Iași nu e despre a te întrece cu ceilalți, ci despre a te întrece cu tine însuți și a-ți depăși limitele. Trebuie să dai tot ce e mai bun din tine, pentru a-ți arăta că ești cel mai bun și că meriți toată atenția ta”, a transmis Mihai, pentru „Ziarul de Iași. ”

După doar câteva luni de antrenament, Petru a reușit performanța de a ajunge pe locul 32 din 861 de participanți la cursa de 10 kilometri. Ne-a spus că pentru el este un real succes și o dovadă că serile de antrenament pe Copou au dat roade, mai ales că anul trecut a fost înscris doar la cursa de 5 kilometri.

„Pentru câteva luni de antrenament, timpul pe care l-am scos – 43 de minute, mi se pare un timp bun. Anul viitor sper să particip la cursa de 21 de kilometri, unde să am un timp și mai bun! Semimaratonul reprezintă o experiență frumoasă, ce merită încercată. Alergatul mă liniștește, sunt doar eu cu mine și îmi dă o senzație de relaxare”, a precizat Petru.

„Alergarea îmi oferă libertate” – asta am auzit de la mai mulți participanți la Semimaraton Iași. Un astfel de exemplu este și Amanda, care la 46 de ani a participat pentru prima dată la o astfel de competiție. Se antrenează de doar 6 luni și a ajuns la următoarea concluzie: „Este extraordinar să alergi!”. „Am ales să fac asta pentru că îmi aduce foarte multă libertate. Vă încurajez pe toți să faceți lucrul acesta, mai ales când începe a doua tinerețe”, a declarat Amanda.

„Începeți cu un minut de alergare și un minut de mers”

Ramona are 43 de ani, a venit din Bacău pentru participarea la Semimaraton și ne-a mărturisit că este una dintre competițiile ei preferate. A meritat venirea în Iași. La a treia participare la competiție a fost a treia fată care a ajuns la linia de sosire la cursa de 21 de kilometri.

„Mă simt minunat, sunt numai oameni faini aici! Alergarea este una dintre pasiunile mele și revin cu drag de fiecare dată la Iași. Recomand tuturor să participe la acest concurs, indiferent de nivelul de experiență. Oricând te poți apuca de alergare și oricine o poate face. Ușor, ușor, începând cu un minut de alergare și un minus de mers, puteți ajunge să aveți și rezultate”, a transmis Ramona.

Doamnele Mariana și Maria, la 64 și 71 de ani la Semimaraton

Cunoști vorba „vârsta nu e decât un număr”? La Semimaraton Iași aveai ocazia să te convingi că este cât se poate de adevărată.

Doamna Mariana are 64 de ani și a fost pentru a noua oară când a participat la cursa de 10 kilometri, cursă pe care a finalizat-o într-o oră și nouă minute. Anul acesta s-a situat pe locul al IV-lea, iar anul trecut a urcat pe podium, unde a luat premiul al III-lea, la categoria de vârstă 60+. Secretul? Ea spune că e antrenamentul cu Asociația AtletIS, dar noi credem că e vorba și despre voință și curaj.

„E un eveniment tare frumos! De la o ediție la alta parcă a fost tot mai bine organizat și au venit mai mulți concurenți. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care se implică și ne dau ocazia să avem parte de așa eveniment în Iași! Vreau să mă laud cu faptul că am 64 de ani și alerg de la prima ediție”, a menționat doamna Mariana.

Alături de ea am găsit-o pe doamna Maria, care are 71 de ani și pe care am găsit-o și la ediția anterioară a Semimaraton Iași, când ne-a zis că vârsta nu reprezintă un obstacol pentru ea. Lucru valabil și anul acesta, fiindcă s-a înscris pentru a treia oară consecutiv la cursa de 5 kilometri și a ieșit pe locul al II-lea la categoria de vârstă 60+.

„Mă bucur că se face în orașul meu așa un concurs! Iubesc să particip la Semimaraton pentru că pot să dăruiesc din timpul meu, pe care îl consider cel mai prețios lucru, pentru o cauză nobilă: să ajut copiii fără condiții să meargă la școală. Alerg și pentru a inspira atât tinerii, cât și persoanele de vârsta mea să facă mișcare, pentru a fi o societate sănătoasă la trup și la minte”, a declarat doamna Maria.

„Orice copil aleargă”

Semimaraton Iași se încheie întotdeauna cu două curse speciale și așteptate de public: cursa persoanelor cu dizabilități și cursa copiilor.

Darius are 8 ani, iar împreună cu fratele său mai mic se antrenează săptămânal cu grupul AtletIS. Au participat împreună la Semimaraton 2025 pentru că le place să alerge și pentru că și-au dorit să ajute alți copii.

La cursa copiilor am dat și peste Amalia, fetița de 9 ani care are anul trecut ne-a povestit că și-a dorit să participe pentru că s-a înscris și unchiul ei. Acum a vrut să alerge din nou fiindcă i-a plăcut prea tare anul trecut.

„Îmi place să alerg pentru că fac mișcare și pentru că orice copil aleargă și îi place să fie rapid”, a spus Amalia.

Părinți împingând cărucioare la Semimaraton

În orice caz, creativitatea a atins cote maxime la Semimaraton Iași 2025, unde participanții s-au întrecut nu doar în viteză, ci și în imaginație. Pe traseu, am întâlnit alergători costumați în banană și balerine, care au reușit să aducă un plus de culoare și energie evenimentului.

Printre cei mai impresionați participanți s-au numărat și părinții care au alergat împingând cărucioarele cu micuții lor. Două familii am zărit cu un astfel de curaj la această ediție – una la cursa de 10 kilometri și alta la cursa de 5 kilometri.

Publicitate și alte recomandări video