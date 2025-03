REPORTAJ „Ciocolata Iași”: Gustul unui oraș transformat în suvenir de un tânăr pasionat. Ingredient unic în lume, produs cu o tehnică secretă

Proiectul nu a apărut întâmplător. Alex Munteanu, cunoscut și ca „Namogo”, este unul dintre cei care au contribuit la dezvoltarea identității vizuale a Iașului și a fost direct implicat în nașterea acestui produs. Așa că ciocolata are forma logo-ului de Iași.

Ciocolatierul, care preferă să rămână deocamdată anonim, spune că drumul de la descoperirea pasiunii sale pentru fabricarea ciocolatei până la lansarea Ciocolatei Iași, din aceste zile, au trecut aproape zece ani. Ideea s-a conturat în timpul concediului de creștere a copilului, când a urmat un curs de ciocolatier, iar pandemia a fost momentul în care a decis să lanseze oficial afacerea.

„Am fost în concediu de creștere a copilului și mi-am zis: hai să fac un curs, ceva”

„La un moment dat, am fost în concediu de creștere a copilului, un an și ceva, și mi-am zis: hai să fac un curs, ceva. Un curs de ciocolatier. Apoi am mai făcut și alte cursuri. În plus, am călătorit mult și am tot gustat ciocolată din diverse țări. Apoi am ajuns în Belgia, unde sunt prieteni și nașii mei, și am învățat despre ciocolata aia bună, belgiană”, a povestit pentru Ziarul de Iași ciocolatierul.

În pandemie a pus bazele unui brand la fel de dulce – Miazănoapte. „Miazănoapte e ținutul micropralinelor rafinate care rezistă puțin de tot între prieteni”, explică el în magazinului online în care vinde borcane de 140 grame pline cu Miazădulce, Miazăfoc, Miazăplină, Miazăroz, Miazădor și Miazănucă – cu alune, nuci, migdale, visine fermentate sau „măciniș de mentă cu un strop de lămâie”, toate trase în ciocolată. Acum, alături de praline, pe site se găsește și Ciocolata Iași.

Un proiect pornit din pasiune și susținut de viziunea brandului Iași

„El a venit la mine, în calitate de client pe partea de imagine și promovare pe când lucram pe proiectul cu brandul Iașului, și am avut ideea asta. Ne-am gândit că Iașul nu are un produs al lui. Nu are gift-shopuri, în afară de faptul că se vând iconițe, nu are nimic pentru turiștii care vor să cumpere suveniruri”, explică Alex Munteanu.

De aici, ideea s-a transformat într-un proiect concret, cu o formă unică, inspirată de logo-ul turistic al orașului. „Asta îmbină și logo-ul oficial al Iașului, logo-ul turistic, și teii, într-un produs care e foarte nou, iar ieșenii îl pot simți ca fiind al lor”. Mai lipsea doar matrița.

Un drum presărat cu provocări

Forma unică a ciocolatei a necesitat realizarea unei matrițe personalizate, iar acest proces a fost marcat de întârzieri și complicații. „A trebuit să comandăm o matriță care era produsă undeva în Turcia. Însă au fost cutremurele alea foarte puternice, iar firma care făcea matrițele a dat faliment. Până la urmă a comandat una din altă parte, dar ne-a întârziat foarte mult venirea matriței”, spune producătorul ciocolatei.

O ciocolată cu tei – prima de acest fel în lume

Un element distinctiv al acestui produs este aroma sa unică de tei, un omagiu adus simbolului orașului. Nu este doar o aromă adăugată la întâmplare, ci un proces elaborat, bazat pe o tehnică secretă.

„Avem și o tehnică secretă de a introduce tei în ciocolată, că nu poți să-l pui, propriu-zis, așa, praf sau ceai de tei în ciocolată. Și e unica din lume care conține tei. Cel puțin era acum doi ani, când am făcut cercetarea”, mai povestește Alex Munteanu. Să lucrezi cu aroma de tei nu este ușor, spune, la rândul său, ciocolatierul: „Cu teiul e greu de lucrat, pentru că nu e o plantă foarte aromatică. Dar reprezintă Iașul, așa că am vrut să o înglobez în ciocolata mea. În acest moment sunt trei sortimente, unul de cicolată neagră, altul cu caramel sărat și încă unul cu lapte și mentă. Dar toate trei conțin aromă de tei, mirosul devenit un fel de identitate locală a Iașului, cel care îi unește pe oamenii de aici sau care au trecut prin Iași în perioada când teii sunt înfloriți”.

Costă 29,50 lei bucata

Fină, dulce și cu o textură crunchy, Ciocolata Iași e oferită la vânzare la prețul de 29,50 lei în magazinul online https://miazanoapte.ro/ciocolata-iasi/ cu această descriere: „Ciocolată cu Iași, din Iași, despre Iași. Iașul e orașul unde ne trăim momentele care ne sculptează în forma noastră autentică. Fie că e o după-amiază de mai în Copou sau o dimineață răcoroasă de vară pe Lăpușneanu, când totul pare posibil. Dacă am fi magicieni, le-am aduna pe toate într-o singură alchimie a vieții. Suntem doar ciocolatieri, așa că avem una cu lapte și mentă, una cu caramel sărat și una neagră. Toate cu cristale de flori de tei. Pentru cineva drag”.

În plus, mai poate fi cumpărată în două-trei cafenele, între care Gist și Acaju. „Dar vom merge în toate cafenelele, peste tot. Turiștii, eu așa aș dori, ca turiștii să-l cumpere să-l ducă acasă la ei când pleacă, sau să fie oferită în dar ieșenilor care sunt plecați de aici. Mi-ar plăcea să ajungă și hotelurile să o ofere clienților lor, precum și în aeroport. Mie mi-ar plăcea să avem la Iași magazine cu cadouri și suveniruri destinate turiștilor, în care să se vândă produse locale care chiar înglobează și alte simboluri, cum ar fi teii”, mărturisește Alex Munteanu.

Mesajul pe care îl transmite creatorul produsului dulce este că Ciocolata Iași reprezintă mai mult decât un produs artizanal – este o declarație de dragoste pentru oraș și o inițiativă care își propune să pună Iașul pe harta suvenirurilor autentice, îmbinând tradiția și identitatea locală într-un mod delicios.

Publicitate și alte recomandări video