REPORTAJ: Cum am primit rețetă de antibiotic fără niciun simptom sau vreo analiză la un centru de permanență din Iași 

„Ziarul de Iași” a făcut un experiment: pornind de la o experiență personală, am ajuns într-o zi de duminică, la prânz, la Clinica Hermamed Iași, centru de permanență din apropierea Casei de Cultură a Studenților. Am găsit un cabinet aproape pustiu, personal rece, dispus mai degrabă să admonesteze pacienții, decât să îi ajute, și am plecat cu o rețetă de antibiotice, fără nicio investigație medicală care să recomande acest tratament.

În momentul de față, la nivelul județului Iași, funcționează 23 de centre de permanență, atât în mediul rural, cât și în urban. Importanța acestora este reluată de fiecare dată, atât de medicii de familie, cât și de specialiștii care lucrează în sistemul de urgență: pot rezolva acele cazuri mai ușoare, pentru care pacienții așteaptă și câte 10 ore pe holuri la UPU. De altfel, „Ziarul de Iași” a scris despre un astfel de caz, cu Centrul de permanență din Ciohorăni, unde lucrează de peste 30 de ani soții Olărașu – Viorel și Olguța. Un centru fără de care oamenii trebuiau să aștepte și până la două ore sosirea unei ambulanțe în cazul unei urgențe. (mai multe detalii aici)

Am ajuns la ora prânzului la Clinica Hermamed Iași. Centrul se află într-o clădire cu două etaje, ușor de recunoscut datorită pancartei cu numele clinicii amplasate pe fațadă. Am intrat la parter, unde, deși recepția era goală, pe partea dreaptă se afla cabinetul centrului de permanență. Odată intrați, reporterii „Ziarul de Iași” au fost întâmpinați de o asistentă cu o atitudine rece, deranjată vizibil de faptul că trebuia să sune medicul pentru veni să efectueze consultația. Medic care nu se afla în cabinet la momentul sosirii noastre.

Medicul a insistat asupra termometrului

Contrar practicii comune, anamneza nu a constat doar în întrebări care vizau starea directă de sănătate a bolnavului, în cazul de față, reporter „Ziarul de Iași”, ci insistau asupra unui detaliu care nu ar fi trebuit să conteze: dacă exista sau nu un termometru la domiciliul pacientului. Doctorița care ne-a întâmpinat nu a avut nevoie să stabilească un diagnostic înainte să își dea seama că cel mai bun tratament este cel cu antibiotice. A fost suficient să audă că este vorba de o durere severă în gât, febră și frisoane. A insistat doar asupra faptului că pacientul nu știa să îi spună ce temperatură a avut cu o seară înainte. Singura procedura medicală efectuată? Ascultarea plămânilor cu stetoscopul.

Prescrierea antibioticului nu a fost precedată de niciun fel de întrebare: între care și potențialele alergii pe care le-ai putea avea la astfel de medicamente. Ulterior, medicul de familie a criticat decizia doctoriței și a sugerat continuarea tratamentului deja început cu antibiotic, până la cele cinci zile, pentru a nu dezvolta complicații, rezistență la antibiotic și cu speranța că o eventuală infecție bacteriană ascunsă poate fi astfel combătută.

„Antibioticele nu sunt eficiente împotriva virozelor”

Am discutat ulterior cu prof.dr. Liviu Oprea, președintele Colegiului Medicilor din Iași, și prof.dr. Florin Roșu, managerul Spitalului de Boli Infecțioase, care mi-au explicat că, în mod normal, un antibiotic ar trebui prescris doar atunci când este absolut necesar, fiind mai degrabă o excepție decât o regulă.

„În general, virozele prezintă modificări diferite față de pneumonii sau alte infecții bacteriene, iar de obicei nu se prescriu antibiotice în astfel de cazuri. Acestea sunt necesare doar atunci când există semne clare care sugerează o pneumonie, o otită sau alte complicații bacteriene. Sigur, există circumstanțe în care administrarea unui antibiotic este justificată, dar, în mod obișnuit, această decizie trebuie luată cu prudență. Abordarea standard în astfel de situații este tratarea simptomatică, deoarece antibioticele nu sunt eficiente împotriva virozelor. Majoritatea infecțiilor acute ale căilor respiratorii superioare din această perioadă sunt de origine virală, fie că este vorba de gripă sau de alte viroze respiratorii”, a precizat prof.dr. Liviu Oprea, președinte al Colegiului Medicilor din România, filiala Iași.

Dr. Florin Roșu: Infecțiile virale nu se tratează cu antibiotic

Dr. Florin Roșu, managerul Spitalului de Boli Infecțioase, explică faptul că infecțiile virale nu se tratează cu antibiotice, deoarece acestea sunt eficiente doar împotriva infecțiilor bacteriene. Totuși, o infecție virală poate fi complicată de o suprainfecție bacteriană, adică, pe fondul unui sistem imunitar slăbit, poate apărea și o infecție bacteriană. În astfel de cazuri, administrarea unui antibiotic devine necesară, însă acesta este prescris exclusiv pentru tratarea infecției bacteriene.

„Este important ca, atunci când avem simptome asemănătoare unei viroze respiratorii, să mergem la medic pentru un consult de specialitate și, dacă este necesar, pentru investigații suplimentare. De asemenea, dacă starea de sănătate se agravează în timpul evoluției bolii, este esențial să ne prezentăm din nou la medic pentru o reevaluare și un nou set de analize. Acest lucru ajută la identificarea unei posibile suprainfecții bacteriene, caz în care tratamentul poate fi ajustat, incluzând, dacă este necesar, și un antibiotic”, a explicat medicul.

